Von der Leyen vészforgatókönyvet írt: így venné el a magyarok pénzét az utolsó centig
„Ha nem sikerül a Magyar Péter projekt, akkor legalább az Orbán-ellenességre” akarják fölhasználni ezt a választást – hangzott el a Mestertervben.
Mark Rutte úgy fogalmazott, hogy Ukrajna célja nem a győzelem, hanem a túlélés.
Szokatlan megfogalmazással jellemezte Ukrajna helyzetét Mark Rutte, a NATO főtitkára január 13-án. A politikus egy nyilvános megszólalásában úgy fogalmazott: Ukrajna célja nem a győzelem, hanem a túlélés a jelenlegi konfliktusban. Az Iz.ru cikke szerint a kijelentés jelentős eltérést mutat a korábbi, győzelemre épülő nyugati narratívától.
„Önöknek túl kell élniük ebben a konfliktusban” – mondta Rutte, utalva a kijevi vezetésre. Amikor egy újságíró rákérdezett arra, miért váltotta fel a „győzni” kifejezést a „túlélni”, a NATO főtitkára nem adott közvetlen választ. Ehelyett hangsúlyozta:
a Nyugat feladata az, hogy Ukrajnát erős pozícióban ültesse a tárgyalóasztalhoz.
A kijelentés újabb jele lehet annak, hogy a nyugati szövetségesek körében változik a háborúval kapcsolatos megközelítés. Ugyanezen a napon Ruszlan Bortnyik ukrán politológus arról beszélt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre egyre nagyobb nemzetközi nyomás nehezedik annak érdekében, hogy megállapodást kössön Oroszországgal. Bortnyik szerint a tárgyalások elutasítása akár az ukrán államiság fennmaradását is veszélybe sodorhatja.
Moszkvából nézve mindez a nyugati stratégia kudarcának bizonyítéka. Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője már 2025 végén úgy nyilatkozott:
a nyugati országok „sokkhatás alatt állnak” amiatt, hogy összeomlott a Oroszország feletti győzelemről szóló nyilvános koncepciójuk.
Állítása szerint a nyugati államok maguk zárták el az együttműködés csatornáit, megszakították a kapcsolatokat, és végül elszigetelődtek.
A NATO főtitkárának megfogalmazása mindenesetre arra utal, hogy a hangsúly egyre inkább a konfliktus lezárásának feltételeire és a tárgyalásos megoldás előkészítésére helyeződik át. Bár hivatalosan továbbra is Ukrajna támogatásáról beszélnek, a „túlélés” szóhasználata sokak szerint azt jelzi: a háború kimeneteléről alkotott várakozások a Nyugaton belül is átalakulóban vannak.
Kapcsolódó vélemény
Csak nekem van déjá vu-m?
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP