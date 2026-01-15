Ft
mark rutte nato orosz-ukrán háború túlélés

A NATO-főtitkár feladta Ukrajnának az utolsó kenetet: Zelenszkij célja immár csak a túlélés lehet

2026. január 15. 11:28

Mark Rutte úgy fogalmazott, hogy Ukrajna célja nem a győzelem, hanem a túlélés.

2026. január 15. 11:28
null

Szokatlan megfogalmazással jellemezte Ukrajna helyzetét Mark Rutte, a NATO főtitkára január 13-án. A politikus egy nyilvános megszólalásában úgy fogalmazott: Ukrajna célja nem a győzelem, hanem a túlélés a jelenlegi konfliktusban. Az Iz.ru cikke szerint a kijelentés jelentős eltérést mutat a korábbi, győzelemre épülő nyugati narratívától.

„Önöknek túl kell élniük ebben a konfliktusban” – mondta Rutte, utalva a kijevi vezetésre. Amikor egy újságíró rákérdezett arra, miért váltotta fel a „győzni” kifejezést a „túlélni”, a NATO főtitkára nem adott közvetlen választ. Ehelyett hangsúlyozta: 

a Nyugat feladata az, hogy Ukrajnát erős pozícióban ültesse a tárgyalóasztalhoz.

A kijelentés újabb jele lehet annak, hogy a nyugati szövetségesek körében változik a háborúval kapcsolatos megközelítés. Ugyanezen a napon Ruszlan Bortnyik ukrán politológus arról beszélt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre egyre nagyobb nemzetközi nyomás nehezedik annak érdekében, hogy megállapodást kössön Oroszországgal. Bortnyik szerint a tárgyalások elutasítása akár az ukrán államiság fennmaradását is veszélybe sodorhatja.

Moszkvából nézve mindez a nyugati stratégia kudarcának bizonyítéka. Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője már 2025 végén úgy nyilatkozott:

a nyugati országok „sokkhatás alatt állnak” amiatt, hogy összeomlott a Oroszország feletti győzelemről szóló nyilvános koncepciójuk.

Állítása szerint a nyugati államok maguk zárták el az együttműködés csatornáit, megszakították a kapcsolatokat, és végül elszigetelődtek.

A NATO főtitkárának megfogalmazása mindenesetre arra utal, hogy a hangsúly egyre inkább a konfliktus lezárásának feltételeire és a tárgyalásos megoldás előkészítésére helyeződik át. Bár hivatalosan továbbra is Ukrajna támogatásáról beszélnek, a „túlélés” szóhasználata sokak szerint azt jelzi: a háború kimeneteléről alkotott várakozások a Nyugaton belül is átalakulóban vannak.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Ukrajna eddig háromszor annyi pénzforrást kapott Brüsszeltől, mint hazánk, a 2004-es csatlakozás óta!

Csak nekem van déjá vu-m?

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

Összesen 25 komment

Sorrend:
kovsa2
2026. január 15. 14:04
"a Nyugat feladata az, hogy Ukrajnát erős pozícióban ültesse a tárgyalóasztalhoz." Ez nagyon jó. De ha ez a cél, miért nem ültették asztalhoz '22 febr. 23.-án. Ja, odaültek, de ez a "nyugat" fölállította őket. Azóta meg egyre csak gyengül a pozíciójuk.
Válasz erre
0
0
Sanyi72
2026. január 15. 13:29
Trump rászólt,ha szeretne nyugdíjas éveket,tudja mit ugat!
Válasz erre
2
0
vezker
2026. január 15. 13:22
Okos ember tudja mit mond. Ez a nyomorult meg mondja amit tud.
Válasz erre
0
0
RigbyMordecai
2026. január 15. 13:12
Túlélnék, bm, ha ti nem löknétek a szakadékba. Már rég nem kényszersoroznának, lődöznének, ha ti engedtétek volna azt a gyengeelméjú, repedtfazék hangú ripacsot, hogy aláirja a békeszerződést, de ti inkább osztogatjátok a már messziről büzlő jótanácsaitokat, javaslataitokat, igérgetéseiteket neki. Egyébként pedig minden magyar örüljön, akinek nem kell majd menni vállalati utasitásra, hogy valamit ujjáépitsen ezen az összeszennyezett, szétbarmolt országon. Akik most annak a reményében háboruztatják ezeket, hogy majd milyen jó üzlet lesz utána a sok épitkezés, ásványianyag, stb, hát majd nagyot fognak pofára esni, harminszcor is meg fogják bánni ... Én se tőkét, se munkást nem áldoznék ezekre.
Válasz erre
0
0
