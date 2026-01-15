Szokatlan megfogalmazással jellemezte Ukrajna helyzetét Mark Rutte, a NATO főtitkára január 13-án. A politikus egy nyilvános megszólalásában úgy fogalmazott: Ukrajna célja nem a győzelem, hanem a túlélés a jelenlegi konfliktusban. Az Iz.ru cikke szerint a kijelentés jelentős eltérést mutat a korábbi, győzelemre épülő nyugati narratívától.

„Önöknek túl kell élniük ebben a konfliktusban” – mondta Rutte, utalva a kijevi vezetésre. Amikor egy újságíró rákérdezett arra, miért váltotta fel a „győzni” kifejezést a „túlélni”, a NATO főtitkára nem adott közvetlen választ. Ehelyett hangsúlyozta: