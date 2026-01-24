Ft
01. 24.
szombat
grönland magyarország amerikai elnök donald trump

Magyarországnak gondot jelent Donald Trump amerikai elnök durva fellépése a szövetségeseivel szemben

2026. január 24. 12:59

Ezt pedig Trianonnal, a holocausttal, az orosz megszállással és a forradalmaink leverésével megtapasztaltuk, hogy mit eredményez.

2026. január 24. 12:59
Fodor Gábor
Fodor Gábor
Fodor Gábor

„Magyarországnak gondot jelent Donald Trump amerikai elnök durva fellépése a szövetségeseivel szemben. A nemzetközi szabályok és a szövetségi lojalitás azért különösen fontos a számunkra,  mert a jog elsősorban a kis- és középméretű országoknak ad védelmet. Ha ez nincs, akkor a világ visszamegy azokhoz az évszázadokhoz, ahol csak az erő számított. Ezt pedig Trianonnal, a holocausttal, az orosz megszállással és a forradalmaink leverésével megtapasztaltuk, hogy mit eredményez.

Gondoljunk csak bele, vajon a nemzetközi normák érvényesülése nélkül Magyarországnak  lenne-e vétójoga az Unióban? Nyilvánvalóan nem. Enélkül az erősebb országok akarata érvényesülne csak.  Mivel a magyar kormány rendszeresen hivatkozik a szuverenitásra, most illendő lenne kiállnia Grönland mellett is.

A hozzánk hasonló méretű és történelmi tapasztalatú országok erőt tudnak mutatni, ha működik náluk a szolidaritás.”

Nyitókép forrása: Fabrice COFFRINI / AFP

 

 

machet
2026. január 24. 17:52
A papírember.Életében nem volt egy használható gondolata.
0
0
moliere-0
2026. január 24. 17:49
Az élő bizonyítéka, hogy a buziságból ki lehet gyógyulni. Csak aztán a visszaesés után még durvábban tér vissza.
0
0
Sróf
2026. január 24. 17:19
Fodor Gábor alapjában véve nem rosszakaratú ember, csak egy olyan politikus (ill. abból lett politikai elemző), aki alapjában véve totális politikai antitalentum.
1
0
patikus-3
2026. január 24. 16:55
Orbán Trumppal bukik? Az amerikai demokraták kezdeményezik, hogy az alkotmány 25-ik kiegészítésének értelmében Donald Trumpot fosszak meg elnöki címétől szellemi kapacitás hiánya miatt. Vance alelnök is nemsokára be fogja látni, hogy lépni kell. A cikkely készen áll, csak alkalmazni kell. Az a bolond vitustanc, amit Grönland kapcsán rendezett Trump, elárulta, hogy a demencia igencsak előrehaladott állapotával viaskodik.
0
3
