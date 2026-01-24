„Magyarországnak gondot jelent Donald Trump amerikai elnök durva fellépése a szövetségeseivel szemben. A nemzetközi szabályok és a szövetségi lojalitás azért különösen fontos a számunkra, mert a jog elsősorban a kis- és középméretű országoknak ad védelmet. Ha ez nincs, akkor a világ visszamegy azokhoz az évszázadokhoz, ahol csak az erő számított. Ezt pedig Trianonnal, a holocausttal, az orosz megszállással és a forradalmaink leverésével megtapasztaltuk, hogy mit eredményez.

Gondoljunk csak bele, vajon a nemzetközi normák érvényesülése nélkül Magyarországnak lenne-e vétójoga az Unióban? Nyilvánvalóan nem. Enélkül az erősebb országok akarata érvényesülne csak. Mivel a magyar kormány rendszeresen hivatkozik a szuverenitásra, most illendő lenne kiállnia Grönland mellett is.