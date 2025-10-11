Reagáltak az ukránok Orbán Viktor szavaira: szerintük ők kezdettől fogva a kapcsolatok javítására törekedtek, a miniszterelnök meg „megalapozatlan hisztériát gerjeszt”

Orbán Viktor: Az ukránok már az okostelefonodban vannak! (VIDEÓ)
A miniszterelnök közölte, Kijev legfőbb célja, hogy Magyarországot berántsa a háborúba.
A szóvivő hozzátette, hogy „az Orbán és köre” által terjesztett „abszurditás” a kampány során várhatóan tovább fokozódik.
Az ukrán külügyminisztérium élesen bírálta Orbán Viktort, amiért szerintük Ukrajna-ellenes hangulatot szít Magyarországon a közelgő választások előtt – írja az ukrán RBC hírportál.
Heorhij Tihij, a tárca szóvivője pénteken kijelentette:
a magyar miniszterelnök „őrült vádakat” fogalmazott meg Ukrajnával szemben, amelyeket határozottan visszautasítanak.
A szóvivő Orbán Viktor pénteki rádióinterjújára reagált, amelyben a magyar kormányfő azt állította, hogy „az ukránok a magyarországi kormányváltásért dolgoznak”, és hogy a Tisza Párt „az ő pártjuk”. Orbán a Tiszánál történt adatszivárgás kapcsán úgy fogalmazott: „régen azt mondtuk, hogy az oroszok már a spájzban vannak, most azt kell mondanunk, hogy az ukránok már az okostelefonodban vannak” – tette hozzá.
Tihij szerint sajnálatos, hogy a magyar kormány megalapozatlan, Ukrajna-ellenes hisztériát gerjeszt, hiszen „ezeket a károkat később Budapestnek kell majd helyrehoznia”.
A szóvivő emlékeztetett arra is, hogy Ukrajna kezdettől fogva a kapcsolatok javítására törekedett, miközben Orbán Viktor ellenezte Ukrajna uniós csatlakozását.
„Emlékeztetnék arra, hogy még Vlagyimir Putyin is kijelentette: nem ellenzi Ukrajna EU-csatlakozását. Orbán Viktor ezzel szemben azt mondja, hogy ez a magyarok álláspontja – mi azonban meg vagyunk győződve arról, hogy ez nem a magyar nép, hanem Orbán pártjának híveinek véleménye” – fogalmazott.
Tihij hozzátette, hogy az Orbán és köre által terjesztett „abszurditás” a kampány során várhatóan tovább fokozódik, mivel „a magyar miniszterelnök belpolitikai kérdéssé, politikai fegyverré, választási eszközzé tette az Ukrajna-ellenes retorikát”.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
