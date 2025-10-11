Reagáltak az ukránok Orbán Viktor szavaira: szerintük ők kezdettől fogva a kapcsolatok javítására törekedtek, a miniszterelnök meg „megalapozatlan hisztériát gerjeszt”

Az ukrán külügyminisztérium élesen bírálta Orbán Viktort, amiért szerintük Ukrajna-ellenes hangulatot szít Magyarországon a közelgő választások előtt – írja az ukrán RBC hírportál.

Heorhij Tihij, a tárca szóvivője pénteken kijelentette:

a magyar miniszterelnök „őrült vádakat” fogalmazott meg Ukrajnával szemben, amelyeket határozottan visszautasítanak.

A szóvivő Orbán Viktor pénteki rádióinterjújára reagált, amelyben a magyar kormányfő azt állította, hogy „az ukránok a magyarországi kormányváltásért dolgoznak”, és hogy a Tisza Párt „az ő pártjuk”. Orbán a Tiszánál történt adatszivárgás kapcsán úgy fogalmazott: „régen azt mondtuk, hogy az oroszok már a spájzban vannak, most azt kell mondanunk, hogy az ukránok már az okostelefonodban vannak” – tette hozzá.