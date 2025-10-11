Ft
Ft
18°C
9°C
Ft
Ft
18°C
9°C
10. 11.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 11.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország Ukrajna Orbán Viktor

Reagáltak az ukránok Orbán Viktor szavaira: szerintük ők kezdettől fogva a kapcsolatok javítására törekedtek, a miniszterelnök meg „megalapozatlan hisztériát gerjeszt”

2025. október 11. 10:40

A szóvivő hozzátette, hogy „az Orbán és köre” által terjesztett „abszurditás” a kampány során várhatóan tovább fokozódik.

2025. október 11. 10:40
Orbán Viktor, Volodimir Zelenszkij.

Az ukrán külügyminisztérium élesen bírálta Orbán Viktort, amiért szerintük Ukrajna-ellenes hangulatot szít Magyarországon a közelgő választások előtt – írja az ukrán RBC hírportál.

Heorhij Tihij, a tárca szóvivője pénteken kijelentette: 

a magyar miniszterelnök „őrült vádakat” fogalmazott meg Ukrajnával szemben, amelyeket határozottan visszautasítanak.

A szóvivő Orbán Viktor pénteki rádióinterjújára reagált, amelyben a magyar kormányfő azt állította, hogy „az ukránok a magyarországi kormányváltásért dolgoznak”, és hogy a Tisza Párt „az ő pártjuk”. Orbán a Tiszánál történt adatszivárgás kapcsán úgy fogalmazott: „régen azt mondtuk, hogy az oroszok már a spájzban vannak, most azt kell mondanunk, hogy az ukránok már az okostelefonodban vannak” – tette hozzá.

Tihij szerint sajnálatos, hogy a magyar kormány megalapozatlan, Ukrajna-ellenes hisztériát gerjeszt, hiszen „ezeket a károkat később Budapestnek kell majd helyrehoznia”.

A szóvivő emlékeztetett arra is, hogy Ukrajna kezdettől fogva a kapcsolatok javítására törekedett, miközben Orbán Viktor ellenezte Ukrajna uniós csatlakozását.

„Emlékeztetnék arra, hogy még Vlagyimir Putyin is kijelentette: nem ellenzi Ukrajna EU-csatlakozását. Orbán Viktor ezzel szemben azt mondja, hogy ez a magyarok álláspontja – mi azonban meg vagyunk győződve arról, hogy ez nem a magyar nép, hanem Orbán pártjának híveinek véleménye” – fogalmazott.

Tihij hozzátette, hogy az Orbán és köre által terjesztett „abszurditás” a kampány során várhatóan tovább fokozódik, mivel „a magyar miniszterelnök belpolitikai kérdéssé, politikai fegyverré, választási eszközzé tette az Ukrajna-ellenes retorikát”.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
judeosatanista
2025. október 11. 12:15
Most bújik csak ki a szög a zsákból, a szocializmusban a magyar nép vérverejtékén tenyésztett, lefitymált faszra kapott diplomás "értelmiség" gyümölcse még csak most kezd igazán beérni. Ahol gyakorlatilag az értelmi fogyatékosoknak osztogatták a diplomákat, csak rá kell nézni a Tisza párt szavazói bázisára! Mint a szőke nő meg a halál: -Érted jöttem. -Értem? -Érted. -Nem értem.... Meg a pszichiáter: -Elmehetek? -Nem, azt mondtam: elmebeteg. Na ennyit a zsidó-"keresztény" "értelmiségről" Meg a 666 szögű "vallásukról", ahol a "jó"istenük, a SÁTÁN, még abba is beleugat, hogy mit mikor csináljanak, meg ne csináljanak. "Csak vasárnap szarjál, mert az úr így parancsolá" "És ne zabáljál disznót, mert az az úré!" "Attól marad jó kicsi a pöcsöd!" "Vágjál le a faszodból, hogy nehogy elszaporodjál!" "És így, hogy ilyen kevesen maradtok, így majd a többi nép örvendezik vala!" Ámen !
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
2025. október 11. 11:45
Ukrán politikusok tartsák távol magukat hazánktól!
Válasz erre
2
0
red-bullshit
•••
2025. október 11. 11:40 Szerkesztve
Mutatom, mi lenne a dolguk. Kijev második napja víz nélkül, az emberek elkezdték lezárni az utcákat /video/ Felvételek a Szofijivszka Borscsahivkából (Kijev külvárosa). Az emberek az utcára vonulnak és lezárják az autós forgalmat, hogy felhívják a hatóságok figyelmét a problémákra.
Válasz erre
0
0
hola47
2025. október 11. 11:37
Fáj az igazság az ukiknak, lám rinyálnak is ! Mp az ukik által felépitett báb, a tiszarosokat az ukik pénzelik. Ez van, ez az igazság. Lehet hőbörögni, de kit érdekelnek.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!