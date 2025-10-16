Gondban Putyinék, de Trump boldog miatta: újabb ország állhat le az orosz olajról

Donald Trump amerikai elnök az újságíróknak arról számolt be a Fehér Házban, hogy Narendra Modi indiai miniszterelnök szerdán korábban biztosítékot adott neki, miszerint leállítja az orosz olajimportot – számolt be róla CNN.

„Ő a barátom, nagyszerű kapcsolatban vagyunk… nagyszerű kapcsolatban vagyunk – nem örültünk annak, hogy olajat vásárolt Oroszországtól, mert ezzel lehetővé tette Oroszország számára, hogy folytassa ezt az értelmetlen háborút, amelyben már másfél millió embert vesztettek el” – nyilatkozta az amerikai elnök az Ovális Irodában, miközben bírálta Vlagyimir Putyin orosz elnök ukrajnai háborúját.

Nem voltam boldog attól, hogy India olajat vásárol, és (Modi) ma biztosított róla, hogy nem fognak többé olajat venni Oroszországtól. Ez egy nagy lépés. Most Kínát is rá kell vennünk, hogy ugyanezt tegye”

– tette hozzá Trump.

A lap megemlékezik arról, hogy az amerikai elnök már hónapok óta sürgeti Indiát az olaj elhagyásával, arra hivatkozva, hogy az ország továbbra is olcsó orosz olajat importál, ami fokozza a kereskedelmi háborút. Augusztusban Donald Trump 25%-os vámot jelentett be Indiával szemben büntetésként az orosz olaj- és gázimport miatt, a korábban bevezetett 25%-os vámtételre építve.