Gondban Putyinék, de Trump boldog miatta: újabb ország állhat le az orosz olajról

Trump bizakodó: a gázai háború után az ukránt is gyorsan lezárná
Az amerikai elnök ismét pozitívan áll az orosz-ukrán háború kérdéséhez. Az izraeli siker visszaadta számára a reményt, hogy Ukrajnában is hamarosan béke lehet.
Az amerikai elnök elárulta, minek kell történnie, hogy a legnépesebb ország egy nap visszatérjen ehhez a forráshoz.
Donald Trump amerikai elnök az újságíróknak arról számolt be a Fehér Házban, hogy Narendra Modi indiai miniszterelnök szerdán korábban biztosítékot adott neki, miszerint leállítja az orosz olajimportot – számolt be róla CNN.
„Ő a barátom, nagyszerű kapcsolatban vagyunk… nagyszerű kapcsolatban vagyunk – nem örültünk annak, hogy olajat vásárolt Oroszországtól, mert ezzel lehetővé tette Oroszország számára, hogy folytassa ezt az értelmetlen háborút, amelyben már másfél millió embert vesztettek el” – nyilatkozta az amerikai elnök az Ovális Irodában, miközben bírálta Vlagyimir Putyin orosz elnök ukrajnai háborúját.
Nem voltam boldog attól, hogy India olajat vásárol, és (Modi) ma biztosított róla, hogy nem fognak többé olajat venni Oroszországtól. Ez egy nagy lépés. Most Kínát is rá kell vennünk, hogy ugyanezt tegye”
– tette hozzá Trump.
A lap megemlékezik arról, hogy az amerikai elnök már hónapok óta sürgeti Indiát az olaj elhagyásával, arra hivatkozva, hogy az ország továbbra is olcsó orosz olajat importál, ami fokozza a kereskedelmi háborút. Augusztusban Donald Trump 25%-os vámot jelentett be Indiával szemben büntetésként az orosz olaj- és gázimport miatt, a korábban bevezetett 25%-os vámtételre építve.
Biztosított arról, hogy nem fognak olajat vásárolni Oroszországtól – nem tudom, ez most egy friss hír, kimondhatom?”
– folytatta az amerikai elnök aki hozzátette: „Nem lesz olaj, nem Oroszországból veszik az olajat – tudják, ezt nem lehet egyik napról a másikra leállítani, ez egy folyamat, de hamarosan véget ér.”
Trump azt is sugallta, hogy India orosz olajimportjának megszüntetése felgyorsíthatja az ukrajnai háború végét.
„Ha India nem vásárol olajat, az sokkal könnyebbé teszi a helyzetet, és nem is fognak – biztosítottak róla, hogy rövid időn belül nem vesznek több olajat Oroszországtól” – emelte ki Trump aki azt is megerősítette, hogy „A háború után majd visszatérnek Oroszországhoz.”
India régóta függ az orosz kőolajtól, hogy támogassa gyorsan növekvő gazdaságát és több mint 1,4 milliárdos lakosságát. A lap kiemelte, hogy a világ legnépesebb országa már most a harmadik legnagyobb olajfogyasztó, és mivel India energiaigénye tovább nő, a Reuters szerint 2030-ra várhatóan megelőzi Kínát is.
