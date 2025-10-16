Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 16.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 16.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Kína orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump

Gondban Putyinék, de Trump boldog miatta: újabb ország állhat le az orosz olajról

2025. október 16. 08:15

Az amerikai elnök elárulta, minek kell történnie, hogy a legnépesebb ország egy nap visszatérjen ehhez a forráshoz.

2025. október 16. 08:15
null

Donald Trump amerikai elnök az újságíróknak arról számolt be a Fehér Házban, hogy Narendra Modi indiai miniszterelnök szerdán korábban biztosítékot adott neki, miszerint leállítja az orosz olajimportot – számolt be róla CNN.

„Ő a barátom, nagyszerű kapcsolatban vagyunk… nagyszerű kapcsolatban vagyunk – nem örültünk annak, hogy olajat vásárolt Oroszországtól, mert ezzel lehetővé tette Oroszország számára, hogy folytassa ezt az értelmetlen háborút, amelyben már másfél millió embert vesztettek el” – nyilatkozta az amerikai elnök az Ovális Irodában, miközben bírálta Vlagyimir Putyin orosz elnök ukrajnai háborúját.

Nem voltam boldog attól, hogy India olajat vásárol, és (Modi) ma biztosított róla, hogy nem fognak többé olajat venni Oroszországtól. Ez egy nagy lépés. Most Kínát is rá kell vennünk, hogy ugyanezt tegye” 

– tette hozzá Trump.

A lap megemlékezik arról, hogy az amerikai elnök már hónapok óta sürgeti Indiát az olaj elhagyásával, arra hivatkozva, hogy az ország továbbra is olcsó orosz olajat importál, ami fokozza a kereskedelmi háborút. Augusztusban Donald Trump 25%-os vámot jelentett be Indiával szemben büntetésként az orosz olaj- és gázimport miatt, a korábban bevezetett 25%-os vámtételre építve.

Ezt is ajánljuk a témában

Biztosított arról, hogy nem fognak olajat vásárolni Oroszországtól – nem tudom, ez most egy friss hír, kimondhatom?”

 – folytatta az amerikai elnök aki hozzátette: „Nem lesz olaj, nem Oroszországból veszik az olajat – tudják, ezt nem lehet egyik napról a másikra leállítani, ez egy folyamat, de hamarosan véget ér.”

Trump azt is sugallta, hogy India orosz olajimportjának megszüntetése felgyorsíthatja az ukrajnai háború végét.

„Ha India nem vásárol olajat, az sokkal könnyebbé teszi a helyzetet, és nem is fognak – biztosítottak róla, hogy rövid időn belül nem vesznek több olajat Oroszországtól” – emelte ki Trump aki azt is megerősítette, hogy „A háború után majd visszatérnek Oroszországhoz.”

India régóta függ az orosz kőolajtól, hogy támogassa gyorsan növekvő gazdaságát és több mint 1,4 milliárdos lakosságát. A lap kiemelte, hogy a világ legnépesebb országa már most a harmadik legnagyobb olajfogyasztó, és mivel India energiaigénye tovább nő, a Reuters szerint 2030-ra várhatóan megelőzi Kínát is.

Nyitókép forrás: MTI/EPA/UPI pool/Annabelle Gordon

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!