háború Afganisztánban pakisztáni katona határ terrorszervezet

Egy új háború előszele: halálos kimenetelű tűzharc bontakozott ki Pakisztán és Afganisztán között

2025. október 15. 13:23

A két ország hadereje egymást vádolja provokációval, miközben nő a feszültség a tálibok és Iszlámábád között.

2025. október 15. 13:23
null

Ismét összecsapások törtek ki szerdára virradóra a pakisztáni és az afgán erők között a két ország közötti határ térségében. A pakisztáni hadsereg provokációval vádolja az afgán erőket, hozzátéve, hogy a harcokban mintegy 20 afgánt öltek meg és többeket megsebesítettek.

Zabihullah Mudzsáhid, az afganisztáni tálib kormány szóvivője az X-en megerősítette az összecsapások hírét, hozzátéve, hogy

 a pakisztáni katonák több mint 12 civillel végeztek és több mint 100 sebesültről is tudni.

Táhir Ahrár, a Pakisztánnal szomszédos Hoszt afgán tartomány rendőrségi szóvivő-helyettese megerősítette az összecsapások tényét. A Kandahár tartománybeli, Pakisztánnal szintén határos Szpin Boldak kórházi forrásai szerint több tucat nő és gyermek van a sebesültek között.

Habibullah Bangulzai, az afgán-pakisztáni határ pakisztáni oldalán lévő Csaman körzet vezetője azt mondta,

a harcok mintegy öt órán át tartottak, mely idő alatt a pakisztáni egységek visszaverték az afgán fél támadását.

A térségben hosszú idő óta először a hétvégén robbantak ki harcok, amelyek során az afgán hadsereg azt közölte, hogy 58 pakisztáni katonával végzett, megtorlásul a Kabul ellen a elmúlt héten csütörtökön végrehajtott légicsapásáért, amellyel Kabul Iszlámábádot vádolja.

Pakisztán már többször a kabuli tálib kormány szemére vetette, hogy támogatja a Pakisztán területén erőszakcselekményeket elkövető Tehrík-i-Talibán Pakisztán (TTP) terrorszervezetet, az afganisztáni tálib vezetés azonban tagadja ezt. Kabul viszont azt állítja, hogy Pakisztán támogatását élvezi az Afganisztánban terrorcselekményeket elkövető Iszlám Állam-Horaszán Tartomány (ISKP) nevű szervezet.

(MTI)

Nyitókép: Banaras KHAN / AFP

***

londonbaby
2025. október 15. 14:51
egyik szar, a másik kaka.. leszarós öljétek csak egymást nagyon helyes annyival is kevesebben kujtorogtok Európában..
misi90
2025. október 15. 14:15
Végre egymás közt űzik a muzulmán sportot,az emberölést!Így tovább ne hagyjátok abba!!!
SzaboGeza
2025. október 15. 13:43
Nincs nekik atombombájuk véletlenül, hogy gyorsan pontot tegyenek egymásra???!!!
Ernest01
2025. október 15. 13:37
Most Putyin a soros a rendrakásban.
