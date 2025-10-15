Egy új háború előszele: halálos kimenetelű tűzharc bontakozott ki Pakisztán és Afganisztán között

Ismét összecsapások törtek ki szerdára virradóra a pakisztáni és az afgán erők között a két ország közötti határ térségében. A pakisztáni hadsereg provokációval vádolja az afgán erőket, hozzátéve, hogy a harcokban mintegy 20 afgánt öltek meg és többeket megsebesítettek.

Zabihullah Mudzsáhid, az afganisztáni tálib kormány szóvivője az X-en megerősítette az összecsapások hírét, hozzátéve, hogy

a pakisztáni katonák több mint 12 civillel végeztek és több mint 100 sebesültről is tudni.

Táhir Ahrár, a Pakisztánnal szomszédos Hoszt afgán tartomány rendőrségi szóvivő-helyettese megerősítette az összecsapások tényét. A Kandahár tartománybeli, Pakisztánnal szintén határos Szpin Boldak kórházi forrásai szerint több tucat nő és gyermek van a sebesültek között.

Habibullah Bangulzai, az afgán-pakisztáni határ pakisztáni oldalán lévő Csaman körzet vezetője azt mondta,