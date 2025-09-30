Hamar lebuktatták Von der Leyent: soha nem tévedett még ekkorát az Európai Bizottság elnöke (VIDEÓ)

„Katonai segítséget kell nyújtanunk Ukrajnának. Ha továbbra is úgy gondoljuk, hogy Ukrajna az első védelmi vonalunk, akkor fokoznunk kell a katonai segítségnyújtást Ukrajnának” – mondta még korábban Ursula von der Leyen.

Menczer Tamás reakciója

„Nem! Von der Leyen asszony téved vagy hazudik. Ukrajna nem »az első védelmi vonalunk«. Semmi közünk ehhez a háborúhoz. Ukrajna nem a mi háborúnkat vívja. Pláne nem bennünket véd. Nem további katonai segítségre van szükség. Diplomáciai segítségre van szükség. Tárgyalni kell. Az oroszokkal. Ahogy Trump tette.

Trump megtette az első lépést, ideje lenne, hogy Brüsszel is végre a jó irányba lépjen.

Azonnali EU-Oroszország csúcstalálkozóra van szükség. Ez vezethet a tűzszünethez és a békéhez. Ennek a háborúnak a csatatéren nincs megoldása. Csak a tárgyalóasztalnál. Ezért mi mindig a béke oldalán álltunk. És minden támadás, nyomásgyakorlás ellenére ott is maradunk” – szögezte le a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a legújabb videója leírásában.