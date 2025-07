Lebuktak Obamáék: illegális módszerekkel szabotálhatták Donald Trump megválasztását

Csak úgy ömlenek ki a csontvázak a demokraták szekrényeiből – írja csütörtöki cikkében az amerikai The Federalist. A szerző arról számol be, hogy bár a baloldal korábban Donald Trumpra mutogatott választási csalást kiáltva, valójában a demokraták éltek szabálytalan eszközökkel 2016-ban és 2017-ben, hogy bojkottálják Trump hatalomra jutását, majd miután nem jártak sikerrel, ellehetetlenítsék a munkáját.

Obama elnökként tisztában volt az igazsággal, mégis hamis híreket terjesztett

A lap Tulsi Gabbardi „Titkosításból feloldott bizonyítékok az Obama-kormányzat összeesküvésére, hogy aláássák Trump elnök 2016-os győzelmét és elnökségét” (Declassified Evidence of Obama Administration Conspiracy to Subvert President Trump’s 2016 Victory and Presidency) című jelentésére hivatkozva azokat a bizonyítékokat gyűjti össze, és mutatja be, amelyek arra utalnak, hogy

az Obama-adminisztráció, majd később a választáson alulmaradt Demokrata párt több tagja – köztük Hilary Clinton is – szándékosan hamis információkat terjesztett és táplált, hogy aláássák Trump hitelességét.

Az egyik ilyen hamis hír Gabbard szerint a Trump és Oroszország közötti összejátszás volt, amelyet később maga az FBI is cáfolt, sőt, az akkor még hivatalban lévő Barack Obamához is eljutott a cáfolat híre. Hetekkel a választások után az amerikai hírszerzés arról számolt be:

„nem történt külföldi kibertámadás a választási infrastruktúra ellen az amerikai elnökválasztás eredményének megváltoztatása céljából”.

Ezt az akkor még hivatalban lévő elnöknek, Barack Obamának is tudnia kellett, írják. A jelentés szerint viszont Obama tisztviselői hamis nyilatkozatokat szivárogtattak ki a médiának, köztük a The Washington Postnak, azt állítva, hogy Oroszország kibernetikai eszközökkel megpróbált beavatkozni a választás menetébe. Emellett az is kiderült a jelentésből, hogy

Obamáék már a választás előtt, 2016 végén is szándékosan félrevezető hírszerzési információkat gyártottak, hogy alátámasszák a „Trump–Oroszország” narratívát.

Gabbard szerint mindez nem más, mint egy „éveken át húzódó puccskísérlet a hivatalba lépő Trump elnök megbuktatására”.

A jelentés a politikusok mellett a médiát is felelősnek tartja az álhírek terjedése miatt, többek között olyan országos és nemzetközi szinten ismert médiumokat, mint a Washington Post és a New York Times. Azt állítja, a lapok szerzői is szándékosan terjesztették a hamis Trump-Oroszország-összeesküvés narratíváját.

Gabbard az egész politikai megmozdulást az „amerikai demokrácia elleni árulásnak” minősíti mind a politikusok, mind az érintett sajtó részéről. Kifejti, a résztvevők ezzel „közvetlenül beavatkoztak az amerikai választásokba, és szándékosan aláásták a választók akaratát”.

Nyitókép: NurPhoto via AFP