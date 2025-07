Alterzenekar beleállt a Fideszbe, és kiállt Magyar Péter mellett: „Ezek a magamfajta, a jogállamért nyünnyögő kis liberális számára fontos állítások”

A Válasz Online arról ír, hogy Elég címmel jelent meg az Esti Kornél új lemeze, s noha a 2006-ban Mezőtúron alakult banda eddig jellemzően az érzelmes, befelé fordulós vonalat erősítette, ezen

a kiadványon a párkapcsolati dráma helyét „Magyarország állapota vette át”,

írják. Bodor Áron énekest és Lázár Domokos gitárost, a zenekar szövegíróit kérdezték a hangsúlyeltolódás okáról.

Bodor többek között elmondta:

„Majkára már csak azért is érdemes figyelni, mert ő a legjobb közvéleménykutató cégeket is übereli.

Pontosabb, mint a Medián. Elképesztő csápja van a néphangulatra. Szóval, ha ő beszól Orbánnak egy dalban, akkor ott tényleg változás van a közhangulatban. Ő ugyanis azzal foglalkozik, amire kereslet van. Amit megéri csinálni.”

Lázár szerint „a mindenkori politikusokat és hatalmat nyomni kell afelé civilként, hogy a dolgukat végezzék, amúgy pedig hagyják békén a polgárokat. Emögé az Esti Kornél 2006-ban is beállt volna és 2026-ban is be fog állni.

A polgári attitűd alap kellene, hogy legyen,

függetlenül attól, hogy valaki baloldali, liberális vagy konzervatív. Ez lehet csak közös nevező, viszont erre a közös nevezőre szükség van. És most jelei is mutatkoznak szerencsére. A Puzsér-féle kezdeményezésben is, meg a rekordméretű Pride-ból is ez látható.”

„Puzsérnak teljesen igaza van abban, hogy a politikus nem attól jobb fej nyugaton, mert annyira civilizált, hanem mert a civilek, az emberek figyelik, mit tesz, és a torka közelében tartják a kést. Tényleg ez az egyetlen út, bárki legyen hatalmon.

Lehet hatást gyakorolni a Fideszre is: inkább mégsem szavazták meg az ellehetetlenítési törvényt, jól betiltották a Pride-ot, aztán végignézték,

hogy minden idők legnagyobb utcai megmozdulása lett belőle… Nagyon fontos élmény ez: akkor tudnak ledarálni, ha hagyod magad. Ha ellenállsz, csak pislognak” – teszi hozzá az énekes.

A gitáros mindeközben hangsúlyozza Magyar Péterről: „Én azért a nem kevés szerencsétlenül megfogalmazott állítása mellett azokat is meghallottam, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal helyét sóval hintené be, hogy legfeljebb két cikluson át lehessen valaki miniszterelnök, hogy csatlakozna az Európai Ügyészséghez, meg az olyan mondatait is, hogy a gyülekezés joga mindenkit megillet.

Ezek a magamfajta, jogállamért nyünnyögő kis liberális számára fontos állítások.

Azt pedig, hogy ha hatalomra kerül, mit fog tenni, senki sem tudja. Magyar Péter szövegeinek 90 százaléka persze nem nekem szól, de baromira örülnék, ha már azon kellene bosszankodnom végre, hogy mit barmolt el már megint kormányfőként.