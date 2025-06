Megszólalt a szakértő: Oroszországnak résen kell lennie, mert bemutatták az új ukrán célpontokat

Ez a háború továbbra is még tőlünk is messze van, Európától is, a feleknek kell lehiggadniuk a kölcsönös csapások után, és valami diplomáciai megoldást találni – mondta Resperger István ezredes az InfoRádió Aréna című műsorában.

A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központ igazgatója beszélt az orosz–ukrán háború jelenlegi erőviszonyairól, a felek reményeiről is.

Én azt látom, hogy egyre inkább az eszkaláció fele haladunk, nem afelé, hogy megállapodnának a felek”

– jelentette ki Resperger István, majd kifejtette, hogy még mindig meglepheti az ukrán hadsereg Oroszországot. „A katonai bloggerek már megjelöltek olajlétesítményeket, főleg a kitermelés környékén rengeteg hálózat van, amit lehet pusztítani, illetve a Krím-félsziget, a Kercsi-híd örök szálka az ukránok szemében, ezt szeretnék, akár majd Taurus rakétákkal is támadni” – mondta a szakértő.