Megölte magát egy svájci eutanáziaszervezet vezetője

Önkezűleg véget vetett életének Florian Willet, a svájci Last Resort nevű eutanáziaszervezet vezetője,

aki ellen vizsgálat volt folyamatban egy halálba segítési ügyben.

Willet több héttel ezelőtti halálának hírét most jelentette be alapítványa, és az alpesi állam ügyészsége is megerősítette.

A 47 éves férfi ellen öngyilkosságban játszott bűnrészesség címén folytattak hivatalos vizsgálatot. A német állampolgárnak a tájékoztatás szerint köze volt az eutanáziát segítő egyik készülék első alkalmazásához egy erdőségben Schaffhausen település közelében tavaly szeptemberben. Az esetet követően őrizetbe is vették.

A berendezés első használója egy 64 éves amerikai nő volt,

Willet a beavatkozásnál egyedüli személyként volt jelen mellette – ismertette a szervezet. A svájci hatóságok szerint a szóban forgó készülék nem felelt meg a törvényi előírásoknak.

Willet – akit a közlés szerint

„mélyen traumatizált a bebörtönzés és a fojtogatás hamis vádja”

– a Last Resort honlapja szerint május 5-én vetett véget életének Németországban.

Svájcban az eutanázia segítése engedélyezett abban az esetben, ha a segítőnek nem fűződhet semmilyen érdeke a beteg halálához.

Több ilyen szervezet is működik az alpesi országban.

(MTI)

Nyitókép: Képernyőmentés