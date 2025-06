Fordult a kocka a NATO-ban: Zelenszkijnek most már senki sem osztott lapot

Nagy lehetőség Magyarország számára a NATO azon friss kötelezettségvállalása, amelynek értelmében a tagállamoknak tíz éven belül a bruttó hazai termékük (GDP) legalább öt százalékát kell megnövelniük a védelmi kiadásaikat – jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Hágában.

A tárcavezető a NATO-csúcstalálkozó első napjáról beszámolva kiemelte, hogy Donald Trump amerikai elnök nyolc éve vett részt először az észak-atlanti szövetség ülésén, és az azóta eltelt időben, mostanra elvileg mindegyik tagállam teljesítette azt a célkitűzést, hogy a GDP legkevesebb két százalékát fordítsa védelmi kiadásokra, Magyarország immár három éve.

Fontosnak nevezte, hogy a szövetséges államok Donald Trump javaslatának megfelelően célként tűzték ki most, hogy tíz éven belül a GDP-jük öt százalékát fogják védelemre költeni két kategóriában.

Kifejtette, hogy az elmúlt évek során Magyarországon nagyon komoly beruházások történtek a védelmi iparba, amely szektor termékei iránt a közeljövőben meg fog nőni a kereslet, ezért ez a vállalás jelentős gazdaságfejlesztési lehetőséget is tartogat hazánk számára.

Emlékeztetett arra is, hogy a NATO-tagoknak az is kötelezettségük, hogy a védelmi költségvetésük húsz százalékát fejlesztésekre, beszerzésekre fordítsák, ezen a téren pedig Magyarország az éllovasok között van.

„A tavalyi évben 45 százalékos értékkel a negyedik helyen álltunk a szövetségben.

És ez azt jelenti, hogy Magyarország a védelmi költségvetésének majdnem a felét modernizációra, új eszközökre, fejlesztésre fordítja

annak érdekében, hogy garantálni tudja Magyarország, a magyar emberek, a magyar családok biztonságát a veszélyek, a válságok korában” – hangsúlyozta.

„Megőrizzük Magyarország békéjét és biztonságát a veszélyek korában, a háborúk közepette, rendkívül bizonytalan nemzetközi környezetben” – folytatta.

Ukrajna kérdése

Szijjártó Péter rámutatott, hogy 2022 óta most először nem Ukrajna még erősebb támogatásán van a fókusz a katonai szervezet csúcsértekezletén, hanem a kollektív védelem megszilárdításán. Illetve üdvözölte, hogy most először Ukrajna NATO-tagsága „nyíltan, világosan és egyértelműen” lekerült a napirendről, amit mutat az is, hogy az ország elnöke nem kapott meghívást a tanácskozás hivatalos részére, csakis az informális vacsorán vehet részt.

„Én meg vagyok győződve arról, hogy azáltal, hogy Ukrajna NATO-tagsága lekerült a napirendről, a világ egy biztonságosabb hely lett (…) Ugyanis ha Ukrajna a NATO tagjává vált volna, akkor az egy közvetlen konfrontációhoz vezetett volna az észak-atlanti szövetség és Oroszország között, és egy ilyen közvetlen konfrontáció nyilvánvalóan a harmadik világháború kirobbanásával lett volna egyenlő” – vélekedett.

Azt is mondhatnánk, hogy a NATO-ban győzött az észszerűség,

győzött a racionalitás, és végre magunk mögött hagyhatjuk azt a mesterséges és rendkívül veszélyes megközelítést, ami úgy szólt, hogy a NATO védelme Ukrajna védelme, vagy Ukrajna védelme a NATO védelme” – tette hozzá.