„2025 júniusának elején Los Angeles több kerületében is tömeges tüntetések és zavargások kezdődtek, amelyek rövid időn belül kiterjedtek Kalifornia más városaira is. A demonstrációk közvetlen kiváltó oka a szövetségi bevándorlási hatóság (ICE) összehangolt művelete volt, amely során a hatóság több száz, főként latin-amerikai származású személyt vett őrizetbe – köztük olyanokat is, akik már hosszú ideje az Egyesült Államokban éltek, ahol családot is alapítottak és munkahellyel rendelkeznek.

A letartóztatások különösen érzékenyen érintették a helyi közösségeket, mivel több esetben iskolák, templomok és nonprofit szervezetek környékén hajtották végre őket. Több civil jogvédő szervezet azzal vádolta az ICE-t, hogy megsértették a »szentélyhelyek« (sanctuary spaces) védelmét, ahol eddig nem tartottak bevándorlási razziákat. A közösségi médiában gyorsan terjedtek azok a felvételek, amelyeken fegyveres ügynökök visznek el embereket a családjuk szeme láttára. Mindez a lakosság egy részének a felháborodását váltotta ki.

A feszültséget fokozta, hogy a szövetségi hatóságok nem egyeztettek előzetesen a helyi önkormányzatokkal, noha Kalifornia több városa – köztük Los Angeles – hivatalosan is »menedékvárosnak« minősül, vagyis a helyi rendőri szervek nem működnek együtt közvetlenül a bevándorlási hatóságokkal. A koordinálatlan akciók, valamint az őrizetbe vételek során alkalmazott fizikai kényszer utcai tiltakozásokat váltottak ki, amelyek kezdetben békés demonstrációk formáját öltötték.

Szakértők szerint a zavargások mélyebb gyökerei nemcsak a konkrét akciókban, hanem az elmúlt évek bevándorláspolitikai feszültségeiben keresendők. A kérdés régóta megosztja az amerikai társadalmat, különösen azokban az államokban, ahol a migráció történelmi és gazdasági szerepe is meghatározó. Los Angeles esetében ez a polarizáltság robbanáspontig fajult, és a legutóbbi események is gerjesztették a felgyülemlett indulatokat.”