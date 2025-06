Az X-en @RealistVoiceX június 4-én ezt írta:

Ukrajna belenyúl a medve fülébe a Pókhálóval, aztán sír, amikor az visszacsap. Zseniális stratégia, Zelenszkij. Mi jön ezután, nukleáris kihívás?

A kényelmetlen igazság: a Pókháló nem ijesztette meg Oroszországot – feldühítette. Az isztambuli tárgyalások eredménye egy fogolycsere lett, nem tűzszünet – vagyis Ukrajna »alkuereje« inkább gyújtózsinórként szolgált. Mi más indokolná Ukrajna részéről azt a kockázatot, hogy egy alig túlélhető háborúban eszkalálja a konfliktust – hacsak nem a címlap a cél, nem a béke?

A nyugati bábmesterek

A hivatalos narratíva szerint a Pókháló kizárólag ukrán akció volt, NATO- vagy amerikai segítség nélkül. Zelenszkij dicsekedett is: csak ukrán gyártmányú drónokat és kereskedelmi műholdképeket használtak, nem nyugati rakétákat. De lássuk be: ez az egész inkább tűnik nyugati hadműveletnek, ahol Kijev csupán a kirakat. Az Asia Times szerint az akció komplexitása – 18 hónapnyi logisztika, mesterséges intelligenciával vezérelt drónok, hibátlan kivitelezés – komoly kétségeket vet fel Ukrajna önálló képességeit illetően. Egy Medium-cikk James Marinerótól az izraeli Stuxnethez hasonlítja az akciót, utalva a »magas szintű technológiai háttérre«.

Az X-en @TruthDiggerX június 3-án így kommentált:

A Pókháló túl steril ahhoz, hogy Ukrajna egyedül vitte volna véghez. CIA vagy MI6 keze nyoma ott van mindenütt. Kijev csak a bűnbak, ha Putyin bedurvul.

A kényes értelmezés szerint Ukrajna csupán egy eszköz – a Pókháló pedig nyugati szúrás volt Oroszország felé, melynek célja Moszkva sebezhetetlenségi mítoszának szétverése. Mi másért kockáztatná Ukrajna, hogy – Zelenszkij szavai szerint – FSB-központok közelében csap le? Ez kevésbé ukrán bátorság, inkább NATO-s sakklépés – Ukrajna pedig csak a feláldozható gyalog.

A pszichológiai csapás: kétélű fegyver

A mainstream imádja a Pókháló pszichológiai hatását. A CEPA szerint »fegyverré változtatták a paranoiát« – Oroszország most minden kamiont átvizsgál, logisztikai dugókat és félelmet generálva. De van egy elhallgatott mellékhatás is: Ukrajna szövetségeseit is frusztrálja. A Lawyers, Guns & Money figyelmeztet: az orosz stratégiai bombázók (a nukleáris triád részei) elleni támadások akár megrémíthetik Európát, amely jobban tart az eszkalációtól, mint amennyire lelkesedik Kijev bátorságáért. Ha Németország vagy Franciaország meghátrál, Ukrajna könnyen elveszítheti támogatását.

Az X-en @GeoWatcherX június 6-án gúnyosan így fogalmazott:

A Pókháló paranoiát kelt Oroszországban, de idegessé teszi Európát is. Remek munka, Kijev – most már a szponzoraidat is elidegenítetted, miközben Putyin újratölti az arzenálját.

A kellemetlen szempont: a Pókháló sokkoló hatása talán inkább Ukrajnának ártott, mint Oroszországnak. Azzal, hogy megmutatták, képesek mélyen lecsapni, Ukrajna tulajdonképpen kihívta Oroszországot egy keményebb válaszra – és közben elbizonytalanította nyugati pártfogóit, akik inkább tárgyalnának, mintsem finanszírozzanak egy véget nem érő háborút.

A gazdasági délibáb: ki vérzik valójában?

A narratíva szerint a Pókháló 7 milliárd dolláros csapást mért Oroszországra, különösen a pótolhatatlan szovjet gépekre. A Financial Times azt állítja, hogy az orosz stratégiai bombázóflotta 20%-a megsemmisült. De beszéljünk a mellőzött költségről: Ukrajna részéről. 117 drónt becsempészni, kamionokat átalakítani, ügynökhálózatot működtetni Oroszországon belül 18 hónapon keresztül – ez mind jelentős költséggel jár. A TRENDS Research cikke szerint a hadművelet hatalmas forrásokat emésztett fel, elvonva figyelmet és eszközöket a fronton harcoló csapatoktól. Eközben Oroszország gazdaságát – a Kyiv Post szerint – már amúgy is megviselik az olajáresések – a Pókháló legfeljebb tüske a köröm alatt.

Az X-en @EconHeretic június 5-én írta:

Ukrajna milliókat költött a Pókhálóra, hogy »ártson« Oroszországnak, miközben saját városai romokban, katonái lőszerért könyörögnek. Szép prioritások.

A kimondatlan igazság: Ukrajna látványos műveletekkel próbálja lenyűgözni a Nyugatot, miközben saját lakossága éhezik, és a katonák túlélésért küzdenek. Ki is vérzik valójában?

A nukleáris félrevezetés

A hivatalos narratíva sejteti, hogy a Pókháló nukleáris jelentőséggel bír, mivel »nukleáris kapacitású« bombázókat céloztak. A Daily Mail szerint ez egy csapás volt Putyin »nukleáris flottája« ellen. De a Meduza szakértője, Pavel Podvig lehűti a kedélyeket: a bombázók csak kisebb részei az orosz nukleáris triádnak – az ICBM-ek és tengeralattjárók sokkal fontosabbak. Akkor mire jó ez a nukleáris pánik? Hírérték és a nyugati közvélemény ijesztgetése. Ukrajna gondosan elkerülte a Tu–160-asokat, amelyeket Oroszország nem is vet be Ukrajna ellen – vagyis nem nyúltak az igazán veszélyes eszközökhöz.

Az X-en @NoNukesPlz június 4-én így fogalmazott:

A Pókháló »nukleáris bombázó« narratívája puszta médiatrükk. Ukrajna régi gépeket támadott, nem a piros gombot. Elég az ijesztgetésből.

A kellemetlen végszó: a nukleáris szál csak eltereli a figyelmet – miközben a valódi fenyegetés az orosz hagyományos megtorlás, amellyel szemben Ukrajna védtelen.

Zárszó

A Pókháló Hadművelet nem az a háborúfordító zseniális akció, aminek beállítják. Túlreklámozott mutatvány, felnagyított károkkal, veszélyes időzítéssel és nyugati kézjegyekkel. Ukrajna vakmerő játékba kezdett – forrásokat éget el a címlapokért, miközben provokálja Oroszországot és elidegeníti a támogatóit. A valódi zsenialitás nem a hadviselésben, hanem a propagandában rejlik – sikerült elhitetni a világgal, hogy ez történelmi győzelem, holott inkább kétségbeesett hazardírozás. Szóval legközelebb, amikor azt halljuk, hogy »a Pókháló újradefiniálta a hadviselést«, tegyük fel a kérdést: ki fonja a hálót – és ki akad bele?”