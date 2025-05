Vlagyimir Putyin orosz elnök a „Tudás. Először” című oktatási maraton során folytatott beszélgetést Viktorija Szamojlovával, a spanyolországi Halhatatlan Ezred nemzetközi mozgalom koordinátorával és a madridi felvonulások szervezőjével. Az elnök az esemény során kifejezte meggyőződését, hogy Oroszország kapcsolatai idővel helyreállhatnak az európai nemzetekkel – írta meg a TASZSZ hírügynökség.

Semmi kétségem sincs afelől, hogy idővel újjáépítjük kapcsolatainkat Európával. Csak türelem és erőfeszítés kérdése. Ez magában foglalja azt is, hogy támaszkodunk olyan emberekre, mint ön, és azokra, akik Spanyolországban születtek és nőttek fel”

– jelentette ki Putyin.

Az orosz elnök felidézte az Oroszország és Spanyolország közötti történelmi kapcsolatokat is, kiemelve: „Néhány spanyol a Szovjetunióban született és nőtt fel. Olyan családok leszármazottai, akik a polgárháború alatt a Szovjetunióba költöztek. Van kire támaszkodnunk.” Putyin hangsúlyt fektetett arra is, hogy a jelenlegi kihívásokkal teli körülmények között is akadnak, akik nyíltan vállalják véleményüket a mai eseményekről, és készek elgondolkodni a második világháború történésein.

