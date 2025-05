Polyák Gábor Trump ideológiájától félti az Egyesült Államok felsőoktatását – de vajon mi az, ami igazából veszélyben forog az amerikai egyetemeken?

Magyarországra is eljutott számos hír arról, hogy az ún. woke ideológia milyen vadhajtásokhoz vezetett az Egyesült Államok felsőoktatásában.

A tandíjfizető diákoknak és a nagyvonalú támogatóknak kiszolgáltatott amerikai egyetemek ugyanis a kordivatnak megfelelő, népszerű, de gyakran nyilvánvalóan áltudományos stúdiumokkal próbálják bevételeiket szinten tartani, a baloldali érzelmű ifjúság számára olyan ideológiai jellegű irányokat vezetnek be a képzésben és az egyetemi életben, mint a kritikai elméletek, vagy a gender-tudományok, teret engednek az eltörléskultúra különféle megnyilvánulásainak és kvótákkal rombolják a meritokratikus elveket – áll az írásban.

Idézik Glant Tibor, a Debreceni Egyetem docense (Bölcsészettudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet, Észak-Amerikai nem önálló Tanszék) 2020-ban megjelent Az amerikai felsőoktatásról, magyar szemmel című tanulmányát, amelyben Glant így ábrázolja a helyzetet:

„A mai amerikai felsőoktatási rendszer megértésének egyik kulcsa az 1980-as években lefolyt»tananyag-háború«. Elsőként a bölcsészettudományok területén merült fel, hogy kell-e tanítani mást a klasszikusokon kívül is, hogy nézzen ki például egy átfogó, nemzeti irodalomtörténeti kurzus. Itt az új ellenség a »halott fehér férfiak művei«lettek: és lassan kikerült a tananyagból Shakespeare és Frost, Proust és Dosztojevszkij, Whitman és Poe, Vonnegut és Ginsberg. Ez az amerikai nemzeti identitáson belüli hangsúlyeltolódást jelezte: a hatvanas évek lázadása után lehiggadó, katedrához jutó babyboomer-generáció számára az etnikai, faji, vallási hovatartozás fontosabb lett, mint a közös nemzeti értékek, hagyományok. Ezt a kampuszháborút az újbalos elit látványosan megnyerte, és pozícióit ma is őrzi.”

A tanulmány később részletesen is bemutatja az amerikai egyetemek botrányos elfogultságát: számos egyetemen fizikai támadás is ért egyes, hivatalosan meghívott, republikánus és / vagy konzervatív szónokokat. 2017 februárjában a világsajtót is bejárta az az incidens, amikor a Trump elnök által azóta terrorista szervezetté nyilvánított Antifa nevű, szélsőbaloldali szervezet nyílt erőszakkal megakadályozta Milo Yiannopoulos előadását a kaliforniai Berkeley-n, ahol fél évszázaddal korábban még a szólás- és tanszabadságért tüntettek.