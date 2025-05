„Hülye parancsokra” hivatkozva távozott egy ukrán dandárparancsnok, vezérkari vizsgálat indult ellene

A Kyiv Independent a 47. Dandár kapcsán – amelyet Magura néven is ismernek – arra is kitért, hogy az egységet 2022-ben alapították. A cikkből az is kiderült, hogy Ukrajna egyik legkiemelkedőbb, nyugati kiképzésben részesült dandárjává vált már a 2023-as nyári ellentámadás előtt.

Katonáit NATO-országokban képezték ki és modern amerikai, valamint európai gyártmányú felszereléssel látták el. A 47-esek azon alakulatok között voltak, akik részt vettek a kurszki offenzívában is – ismertette a lap.