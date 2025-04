Magyarországot sem temeti a Spectator, de Trumpnak nem sok jót jósol

Oroszország és Ukrajna álláspontja továbbra is távol van egymástól – mutat rá Daniel DePetris, a Spectator felületén. A brit lap szerzője szerint ez várható volt, ugyanakkor figyelmeztet, hogy a kollektív Nyugat is megosztott az Ukrajna-politikát illetően. Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer miniszterelnök és Kaja Kallas, az EU külügyi biztosa határozottan ellenzik, hogy Oroszországnak bármilyen szankciókönnyítést kínáljanak, amíg a tűzharc be nem fejeződik, és támogatják, hogy további több milliárd eurónyi katonai segélyt juttassanak az ukránoknak.