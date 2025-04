Donald Trump hadat üzent az identitáspolitikának és a Pride mozgalomnak – ez Európát is érinteni fogja

A francia külkereskedelmi minisztérium reagált is az amerikai üzenetre, „beavatkozásnak” nevezte azt. „Elfogadhatatlan az amerikai beavatkozás a francia vállalatok DEI-politikájába, például az indokolatlan vámokkal való fenyegetés” – közölte a francia kereskedelmi minisztérium.

Franciaország és Európa meg fogja védeni vállalkozásait, fogyasztóit, de értékeit is”

– jelentették ki. A pénzügyminisztérium egy magas rangú tisztviselője a Le Figarónak azt mondta, hogy bár a változások „az új amerikai kormány értékrendjét tükrözik, ezek az értékek nem a mieink”.

De hol is tart most az elmúlt évek egyik legnagyobb liberális őrülete? Hivatalba lépése óta Trump több rendeletet is aláírt a DEI-kezdeményezések ellen, azt állítva, hogy az ilyen programok elősegítik a diszkriminációt.