„A Politico szerint Donald Trump csapatának képviselői már március elején megbeszéléseket folytattak ukrán politikusokkal, többek között Julija Timosenko volt miniszterelnökkel, és a volt elnök, Petro Porosenko pártjának, az Európai Szolidaritásnak a tagjaival, arról, hogy miképp lehetne mielőbb választásokat tartani Ukrajnában. A Sztrana ukrán hírportál forrásai is megerősítették, hogy zajlanak, vagy legalábbis zajlottak ilyen egyeztetések, bár azon meglepődtek, hogy miért Timosenkót és Porosenkót emelték ki a cikkben.

Ők egyébként nyilvánosan is megerősítették, hogy tartják a kapcsolatot az amerikaiakkal, azonban hivatalosan továbbra is ellenzik a választásokat a háború lezárásáig, mivel az ő befolyásuk az eseményekre meglehetősen csekély. A Sztrana szerint az amerikaiak Zaluzsnijjal, Klicskóval, Kirilo Budanovval, a katonai hírszerzés vezetőjével, valamint David Arahamija kormánypárti frakcióvezetővel is kapcsolatban állnak, és nyomást akarnak gyakorolni a hatalomra a választások megrendezése érdekében.

De, mint látható, a választások ténye önmagában nem veszélyes az Elnöki Irodára nézve, bajban akkor lesznek, ha további feltételeket kényszerítenek rájuk – ilyen kényszerítő erővel pedig jelenleg csak az amerikaiak bírnak.

Kijev, úgy tűnik, mindent megtesz annak érdekében, hogy elérje a Trump-adminisztráció jóindulatát ezen a téren: már hajlandó beleegyezni a teljes tűzszünetbe és a nyersanyag-megállapodásba is, sőt utóbbit még ki is bővíthetik az ukrán erőművek és a logisztikai infrastruktúra feletti amerikai ellenőrzéssel is. Persze, nagy kérdés, hogy ez elég lesz-e az amerikaiaknak, és a vonatkozó megállapodások aláírása után is úgy érzik-e majd, hogy szükségük van Zelenszkijre. Ez egyben a választások sorsát is eldöntheti majd – már ha azokra egyáltalán sor kerül, hiszen jelenleg még a tűzszünet sem tűnik biztosítottnak, a harci cselekmények leállítása nélkül pedig választások sem lesznek.”

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

***