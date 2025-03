Házhoz ment a pofonért: George Clooney odaszúrt Trump-nak, aki cserébe földbe döngölte a színészt

Mégis miért csinál a szebb napokat is látott 60 Minutes egy komplett PR-anyagot George Clooney-nak, egy másodosztályú »filmsztárnak« és bukott politikai szakértőnek?

Trump felemlegette a bejegyzésben, hogy Clooney annak idején „Álmos Joe” oldalán harcolt, majd az elnökjelölti vita csúfos elbukása után

rögtön dobta őt, mint egy kutyát.

A színész korábban a New York Times hasábjain még egy véleménycikket is publikált, melyben felszólította Joe Bident, hogy fejezze be újraválasztási kampányát, mivel egyszerűen „nem lesz képes megnyerni” a választásokat.