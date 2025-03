Bruce Willis 70 éves – aki belopta magát mindenki szívébe

A világsztár emellett Budapesten is járt már, hiszen nálunk forgatta például a Die Hard 5. részét, sőt 2018-ban a Hell reklámkampányának arcává vált az akciósztár, amit követően a gyártó további két alkalommal, 2020-ban és 2022-ben is meghosszabbította együttműködését a színésszel. 2020-ban az új termékcsaláddal, a Hell Ice Coffee-val is szerepelt a reklámokban. 2025. Március 19-én, 70. születésnapja alkalmából az előrehaladott demenciában szenvedő színészt az ABC News-tól az iHorror oldalig minden lényegesebb oldal felköszöntötte, és ahogy Amerikában beindul a nap, esélyesen a sztárok is mind így tesznek.

Nyitókép: Olivier Laban-Mattei / AFP