Továbbra is kritikus Ferenc pápa állapota: új fejlemények derültek ki

A szombat esti orvosi közlemény szerint Ferenc pápa állapota továbbra is kritikus. A nap folyamán légzési rohama volt, oxigénre és vérátömlesztésre is szüksége volt, de éber maradt és karosszékbe is ült.

Szombat délutántól a pápát ápoló Gemelli-klinika udvarán álló II. János Pál pápa szobránál spontán imádság indult, amelyen olaszok és külföldiek is részt vettek. Több hívő már nem a Szent Péter térre megy, hanem a Gemelli-klinikához: a Rómában tartózkodó argentin turisták közül is sokan felkeresték a kórház udvarát, ahol virágokat, mécseseket, üzeneteket helyeznek el.

XVI. Benedek korábban még egyszer sem feküdt be a kórházba.

Vasárnap az egyház a diakónusok jubileumát ünnepli. Az egész világból érkezett résztvevőknek Rino Fisichella bíboros mutat be misét a Szent Péter-bazilikában. Előzetes vatikáni közlések szerint a hagyományosan délben elhangzó Úrangyala-imádságnak csak az írásos változatát adják ki.

(MTI)

Nyitókép: Alberto PIZZOLI / AFP