Nagyon szurkol a BBC, hogy Trump és Musk egymásnak essenek

„A preferált titusom az »IT-segélyvonal«” – oszlatta el kedden Elon Musk a Trump-kormányzatban játszott szerepével kapcsolatos pletykákat és kételyeket. A BBC elemzése ugyanakkor rámutat: még az is lehet, hogy Musk nem lesz képes uralkodni dominanciavágyán,

s így a két erős férfi, Musk és Donald Trump egói hamarosan egymásnak feszülhetnek.

A lap emlékeztet: Musk az újonnan kreált Kormányzati Hatékonysági Hivatal (Doge) vezetőjeként domináns szerepet kapott a második Trump-kormány „szédítő” nyitányában. Két hét alatt hozzáférést szerzett az állami kifizetések rendszeréhez, szétlőtt egy kormányzati ügynökséget, és ultimátumot adott többmillió közszolgának: vagy felmondanak, vagy kirúgják őket.

A BBC szerint azonban az erőből, a korábbi céges gyakorlatot imitálva végrehajtott kormányzati reform során Musk összetűzésbe kerülhet a washingtoni establishmenttel, s „a megfigyelők kíváncsiak, hogy nincs-e készülőben egy leszámolás e két hatalmas személyiség között”.

Musk ugyanis nem a lojalitásáról híres: évtizedeken át megbízható demokrata szavazó volt, aztán a 2024-es elnökválasztási kampány előtt nem sokkal teljesen elpártolt az amerikai baloldaltól. 2020 után arra szólította fel Trumpot, hogy

akassza szögre a kalapját, és hajózzon el a naplementébe”,

s támogatásáról biztosította Trump legkomolyabb riválisát az elnökjelöltségért: Ron DeSantis floridai kormányzót. Ezt követően azonban Trump legnagyobb támogatójává vált, 288 millió dollárt adományozott neki és más republikánus jelölteknek, és a kampány kulcsfontosságú tanácsadója lett. S a brit lap úgy látja, hogy azóta sem tisztázott, pontosan mennyire is épült be valójában Musk a fehér házi ügyvitelbe. Felemlegetik: bár Trump még állította, hogy Musknak nem lesz irodája az elnök közvetlen munkatársainak otthont adó fehér házi nyugati szárnyban, a New York Times szerint Musk és csapata felvitt néhány ágyat (!) egy irodaházba, amely a Fehér Ház mellett található. Az is kiderült egy névtelenül szivárogtató kormányzati alkalmazott révén,

hogy Musknak hozzáférése van a legszigorúbban titkosított iratokhoz is.

Korábbi munkatársai arra figyelmeztetnek: taktikája kíméletlen, néha kegyetlen, döntései emberi következményeit nem mérlegeli. Egy volt teslás szerint „csak az aktuális cél érdekli, és azt gondolom, hogy a személyközi dolgokat, konfliktusokat másodlagos dolgokként kezeli, amelyek nem érik meg az idejét”. Ugyanakkor arra is visszaemlékszik: Musk „többet tud kihozni emberekből, mint bárki más, akivel eddig találkoztam”, a teslás munkatempó pedig teljesen normálisnak számított a Szilícium-völgyben. Az viszont biztos, hogy „ez kultúrsokk lesz” azoknak, akik a szövetségi kormányban szocializálódtak.