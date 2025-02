Konzervatív nagyágyúk a színpadon: szerdán kezdődik a CPAC Washingtonban

Február 19. és 22. között rendezik meg az Egyesült Államok fővárosában a legnagyobb konzervatív találkozót, a CPAC-et.

Tavaly Donald Trump mondott rajta emlékezetes beszédet, de idén is rengeteg híresség lép színpadra a világ minden tájáról. A felszólalók között lesz több Republikánus-képviselő, -szenátor és -kormánytag, így Trump nemzetbiztonsági tanácsadója, Mike Waltz is, valamint Tom Homan, a Trump-adminisztráció határőrizetért felelős tisztviselője. Rajtuk kívül számos amerikai szervezet vezetőjét, színészt és közéleti szereplőt is meghívtak.