Tiszta erőből támad Donald Trump – ez már az új korszak nyitánya

Amikor az amerikai elnöki beiktatási ünnepség pódiumán felsorakozott Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk és a Google-vezér Sundar Pichai, közel ezermilliárd dollár tette tiszteletét az új főnök előtt. És persze jelezték a nagyvilágnak: itt vagyunk, itt leszünk, Amerika nem lesz naggyá nélkülünk. Új fejezet kezdődik, tényleg.

A szokásosnál is nagyobb felhajtás övezte a nemzetközi nyilvánosságban Donald Trump beiktatását. Úgy tűnik, a jobboldaltól a baloldalig sokan érzik úgy, hogy tényleg nemcsak elnökváltás, hanem korszakváltás történik az Egyesült Államokban, s a két oldal több évtizedes párharcában most a jobboldal rendezkedhet be huzamosabb időre, radikálisabb iránnyal az ország – és ezzel a világpolitika – számára. De persze mindennek még csak a legelején járunk.