Itt a kanadai Trump: konzervatív politikus lehet Trudeau utódja

Poilievre, egy igazi kanadai konzervatív

Bár sok mindenben hasonlít a két politikus, Poilievre messze nem gondolkodik olyan szélsőségesen mint Trump, és nem is foglal olyan határozottan állást a legmegosztóbb politikai kérdésekben. Annak ellenére, hogy ellenzi az azonosneműek házasságát, és a kétezres évek elején a melegházasság ellen szavazott, már most kijelentette, hogy hatalomra kerülésük után nem fogja szigorítani a konzervatív párt a meglévő törvényt, és továbbra is legális lesz a homoszexuális házasság Kanadában. Hasonló a helyzet az abortusz kérdését illetően. Ugyan a konzervatívok elutasítják és helytelenítik az abortuszt, a képviselőikre bízzák, hogy saját belátásuk és lelkiismeretük szerint szavazzanak ebben a kérdésben.

Jelenleg a tömeges migráció az egyik legsúlyosabb probléma Kanadában, többek között ebbe bukott bele Justin Trudeau miniszterelnök is. A Poilievre vezette konzervatívok ígéretet tettek, hogy csökkentik az országra nehezedő migrációs nyomás mértékét, és elsősorban szakképzett munkaerőt terveznek befogadni. Ugyanakkor árnyalja a képet, hogy gyerekkorában Poilievre felesége is menekültként érkezett az országba Venezuelából. A politikus többek között ezért is azt vallja, hogy mindenkinek segíteni kell, akinek szüksége van rá.

Amennyiben nem történik nagy változás, és a Konzervatív Párt megnyeri az idén esedékes választásokat, Poilievre is csatlakozik azoknak a jobboldali konzervatívoknak a táborához, akiknek sikerült kihasználniuk a regnáló kormány alkalmatlanságát, és az emberek csalódottságára építve széles társadalmi rétegeket maga mellé állítva hatalomra kerülniük.

Nyitókép: Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP