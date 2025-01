Megkezdődött: Trumpék összezúzzák a „mélyállamot”

Hegseth a hírügynökség szerint célba vette Milley utódját, CQ Brown tábornokot is, aki szerinte kizárólag azért kapta meg ezt a posztot, mert fekete.

Természetesen sok kritikusa akad a tervezett lépéseknek, akik attól tartanak, hogy az orosz-ukrán és a közel-keleti háborúk miatt ez most szükségtelen feszültséget keltene, ráadásul szabályosan eljárva igen bürokratikus nehézség járna ezzel; mások szerint a vezérkari főnökök „túlburjánzása” maga a bürokrácia. Utóbbit a Reuters egyik forrása is megerősítette, aki szerint „nagyon is pótolhatóak” az érintettek, és a második világháború közepén sem okozott gondot harmincasok kinevezése.

***

Nyitókép: CHARLY TRIBALLEAU / POOL / AFP