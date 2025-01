„Nos, íme az újbeszél egyik becses darabja, ezeket mind-mind el kell tennünk, össze kell gyűjtenünk, hogy ha majd eljön az idő – és el fog jönni az az idő, megígérem... –, további keresgélés és időhúzás nélkül alá tudjuk támasztani az összes ítéletünket szerte a nyugati világban.

Szóval, újbeszélül arról van itt szó, hogy Németországban éppen olyan gondokat okozott a szilveszteri petárdázás, mint nálunk, Magyarországon, lám, egy influenszer is belőtt egy lakás ablakán petárdával, ami ott robbant fel. De igazából nincs itt semmi látnivaló, ugye, hiszen az infuenszer bocsánatot kért, és – most nagyon figyelj a szóhasználatra! –, »nem csupán a közönségétől«, hanem – most figyelj még jobban, ha tudsz! – »ráadásul a lakás tulajdonosától is«.

RÁADÁSUL – érted, ember, ez az áldott jó ember RÁADÁSUL a lakás tulajdonosától IS bocsánatot kért, nem csak az idióta, kretén, baromállat követőitől.

Hát micsoda egy nagyszerű, csodálatos ember ez a mi influenszerünk!

És akkor, ha maradt még egy kis figyelmünk az ütni, rúgni, lőni akaráson túl, meg ne feledkezzünk a HVG-s szerző utolsó mondatáról, erről: »Azt mindenesetre egyelőre nem tudni, hogy a lakásban milyen károk keletkeztek a bent robbanó rakéta miatt.« Mindenesetre és egyelőre. De az influenszer mégis bocsánatot kért. Ráadásul még a lakás tulajdonosától is.

Ez az újbeszél. Erről hozunk majd ítéletet mindenhol, szerte a világunkban. Addig is jó, ha tudjuk: nevezett »influenszer« egy palesztin rohadék, aki szándékosan lőtt bele egy berlini lakásba szilveszter éjjelén, majd bocsánatot kért, s öt perccel bocsánatkérése után kiírta a nem tudom mijére, hogy azért akarja most őt hazazavarni olyan sok német, mert a németek gyűlölik az arabokat és az iszlámot, ráadásul rasszisták. Íme, meg is érkeztünk az elmebaj földjére.

Megérkeztünk, itthon vagyunk, jelenidejűek vagyunk, s már senki sem meri mondani, hogy »naésaztán, hátaztán«. Idejön egy palesztin tetű, belövöldöz a gyerekszobáinkba, aztán meg van sértve, hogy annyian kívánják haza a palesztin k…a anyjába, és le is rasszistáz bennünket.