Gigantikus havazás bénítja az Egyesült Államokat: 1306 járatot töröltek!

Ahogy arról beszámoltunk, hatalmas téli vihar csapott le az Egyesült Államok középső régiójára, amely jelentős fennakadásokat okoz a közlekedésben és az áramellátásban.

A légitársaságok 1306 járatot töröltek, 414 pedig késéssel közlekedett a rendkívüli időjárás miatt.

– adta hírül a Reuters.

Kansas állam szinte teljes egészét, valamint Nebraska és Indiana jelentős részeit hó és jégréteg borította, amely rendkívül veszélyessé tette az utazást. A Nemzeti Gárda is beavatkozott, hogy segítsen a hóban rekedt autósokon. Az amerikai Országos Meteorológiai Szolgálat viharjelzést adott ki Kansas és Missouri államokra, figyelmeztetve, hogy a közlekedési viszonyok jelentősen romolhatnak, akár teljesen ellehetetlenülhetnek. A vészjelzést hétfőre kiterjesztették New Jersey államra is.

Washingtonban szintén intenzív havazás zajlik, emiatt hétfőn zárva tartottak a szövetségi intézmények. Muriel Bowser, a város polgármestere felszólította a lakosokat, hogy csak halaszthatatlan esetben hagyják el otthonaikat. A CNN jelentése szerint eddig hárman vesztették életüket az ítéletidő következtében Missouri államban, ahol legalább 600 autós rekedt az utakon. A vihar miatt Missouritól egészen Virginiáig több mint 310 ezer ember maradt áram nélkül.

