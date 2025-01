Ezúttal a celebcunami sem marad el Trump beiktatásán

Nyolc évvel ezelőtt Trump nehezen tudott hírességeket toborozni, hogy részt vegyenek az eskütételen és az azt követő bálokon, idén viszont úgy tűnik nem lesz ilyen problémája – írta az AP hírügynökség.

Habár mindig volt néhány ismert Trump-támogató, például Kid Rock zenész, Hulk Hogan pankrátor, Jon Voight színész, Rosanne Barr színész, Mike Tyson bokszoló, Sylvester Stallone színész és Dennis Rodman NBA-sztár, hogy csak néhányat említsünk. Trump győzelme ezúttal viszont olyan elsöprő volt, hogy a köztudottan liberális Hollywoodból és a Szilícium-völgyből is jobbnak látják, ha jó kapcsolatot igyekeznek ápolni az elnökkel. Úgy tűnik, hogy még azok is megváltoztatták a kommunikációjukat, akik korábban nyilvánosan bírálták Trumpot. Az egyik legismertebb példa erre a rapper Snoop Dogg, aki egy 2017-es klipjében úgy tett, mintha lelőne egy Trump-hasonmást, majd a hétvégén fellépett a The Crypto Ball nevű, a beiktatás előtti rendezvényen.

Mark Zuckerberget a Facebook tulajdonosát, Tim Cookot az Apple vezérigazgatóját és Jeff Bezost az Amazon vezérigazgatóját is látták Donald Trump beiktatása előtti ünnepi misén, a washingtoni Szent János püspöki templomban.

Zuckerberg a hírek szerint – Elon Musk mellett – a beiktatáson is részt vesz majd.

Mike Tyson mellett a hírek szerint ott lesz a beiktatáson Evander Holyfield bokszoló is. Az NHL-ben játszó Evander Kane és a baseball játékos Noah Syndergaard is. Internetes hírességek közül a résztvevők között a legismertebbek valószínűleg Jake és Logan Paul lesznek. A beiktatási ceremónián pedig Carrie Underwood fog énekelni.

