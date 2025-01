„Életre szóló élmény” – történelmi esemény Washingtonban, magyar vendégek Trump beiktatásán

Cél a tengerentúli erős kapcsolatok építése

Mohácsy azzal folytatta, hogy a kint tartózkodásuk másik fontos eleme, hogy erős kapcsolatokat építsenek ki a tengerentúlon is. „Már több hozzánk hasonló értékrendet valló szervezet és ifjúsági szervezet képviselőjével is találkoztunk, többek között meghívóinkkal, valamint Micah Reával, aki a South Carolina Young Republicans (Dél-Karolinai Fiatal Republikánusok) elnöke és az International Committee Young Republican National Federation (Fiatal Republikánusok Országos Szövetségének) külügyi vezetője. Továbbá William Donahue-val, a (College Republicans of America) Amerika Republikánusok Kollégiumának vezetőjével is egyeztettünk, annak érdekében, hogy a szervezeteink közötti kapcsolatokat miként tudnánk mélyíteni”.