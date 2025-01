2024 a kifáradás éve volt az orosz-ukrán háborúban, de ezt Európában még tilos kimondani

Nyitókép: Ukrainian Presidency / Handout / ANADOLU / Anadolu via AFP

Kényelmes volna újságírói közhellyel élve azt állítani, hogy rendkívüli év volt 2024 az ukrán-orosz háborúban – de egyáltalában nem volt az.

Kizárólag olyan trendek folytatódtak ugyanis idén, melyek javában előreláthatóak voltak 2023 nyara, a tavaly tavaszra tervezett ukrán ellentámadás végérvényes bukása óta.

Mivel Ukrajna emberben és lőszerben is hiányt szenved, csapatai minősége és motivációja pedig egyre romlik, Oroszország lassú, de töretlen előretöréséről szólt a harctéren a 2024-es év, s ezt Ukrajna csak kisebb taktikai csapásokkal (határmenti olajfinomítók, olajtárolók, gáztározók elleni dróntámadásokkal) és a saját szempontjából meglehetősen haszontalan PR-műveletekkel tudta imitt-amott megtörni. Folytatódott az a trend is, hogy a világ elszigeteltjei egyre hathatósabban álltak be Oroszország mögé – míg a tavalyi év az orosz-iráni, az idei az orosz-észak-koreai együttműködés materializálódását hozta. Az oroszpártisággal nem vádolható Institute for the Study of War adatai szerint

az év szaldója területi értelemben valamivel több mint 2700 négyzetkilométer nyereség az oroszok számára, ebből több mint ezer négyzetkilométert ősszel szálltak meg. Az összehasonlíthatóság kedvéért: 2023-ban összesen 465 kilométernyi ukrán területtel gazdagodtak az oroszok.

Drónok tele

2024 a harctéren úgy indult, ahogy 2023 végződött: drónokkal „gazdagított” állóháborúként, minimális orosz előrehaladással. Oroszország a tavalyi év végén ismét ukrán városokat és kritikus energetikai infrastruktúrát támadott, Ukrajna cserébe az orosz-ukrán határ mentén fekvő orosz oblasztyokat (Belgorod, Brjanszk, Orjol, Kurszk), illetve Moszkva oblasztyot támadta, illetve januárban egy olajdepónál és egy gázterminálnál is okozott Oroszországban károkat. Februárban aztán pénz állt a házhoz, bár ez az év további folyását tekintve különösebben sokat nem ért: az Európai Tanács február 1-jén döntött ötvenmilliárd eurónyi, Ukrajnának nyújtandó hitelről, február 13-án pedig az amerikai Szenátuson ment át egy 61 milliárd dolláros segélycsomag.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök eközben odahaza is átrendezte a boltot:

a közöttük feszülő ellentéteket feloldandó, illetve a vezérkari főnök egyre nagyobb honi népszerűségéből esetlegesen adódó kísértéseket elhárítandó február 8-án leváltotta Valerij Zaluzsnijt, a hadsereg főparancsnokát, akiből londoni ukrán nagykövet lett. Helyére Olekszandr Szirszkij, a szárazföldi erők korábbi parancsnoka lépett, akivel Zelenszkij jobban megtalálta a hangot. Új parancsnok került a vezérkar, a szárazföldi erők, a területvédelmi erők, a légierő és az egyesített erők élére is. A személycserék elébe mentek a február végén materializálódó súlyos ukrán vereségeknek: február 17-én az ukrán erők feladták Avgyijivkát, majd a hónap végén szépen sorban a körülötte fekvő falvakat, s elszenvedték első veszteségüket NASAMS rendszerekből és M1 Abrams tankokból.

Az Ukrajna számára egyre aggasztóbb helyzetet Emmanuel Macron francia elnök egyfajta nyugati stratégiai kétértelműség bevezetésével próbálta meg feloldani:

február 27-én szándékosan nem volt hajlandó kizárni azt, hogy katonákat küldjön Ukrajnába. Ehhez a témához az év során még többször visszatért, nyomában Radosław Sikorski lengyel külügyminiszterrel.