Szijjártó bemondta: az újabb amerikai szankciót is kivédi Magyarország

A miniszter leszögezte, hogy a kormány mindent megtesz hazánk energiaellátásának biztonságáért, és arra is kitért, hogy regionális erőfeszítésről van szó, mert „más országok is hasonló cipőben járnak”, így velük is folyamatos az együttműködés.

„A lényeg tehát az, hogy Oroszország mind a kőolaj, mind a földgáz, mind pedig a nukleáris fűtőanyag szállítását fenn kívánja tartani, és hogyha a szándék közös, akkor egészen biztosan találunk megoldást is. A jogászok dolgoznak, mi pedig felügyeljük a munkájukat” – összegzett.

(MTI)

Nyitókép: Facebook, Szijjártó Péter