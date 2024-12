Két kárpátaljai határőr járőrözés közben átszökött a szomszédos országba

A szökevények ügyében az eset időpontjában szolgálatot teljesítő felettes tisztet, bizonyos Dmitro D-t a napokban állították bíróság elé. A Rahói Járási Bíróságon azzal vádolták a tisztet, hogy hanyagságával segített a két katonának a dezertálásban.

A vádirat szerint az ügyeletes tiszt kötelessége volt 30 percenként ellenőrizni az őrjáratban lévőket. Ám azon az éjszakán ezt elmulasztotta, és ezzel lehetővé tette a két határőr számára a szökést.

A vádlott tagadta bűnösségét. A beosztottjai ellenőrzésének elmulasztását az ügyelet során feltorlódott teendők sokaságával magyarázta. A bíróság végül szolgálati teendők hanyag elmulasztásában találta vétkesnek a tisztet és 17 000 hrivnya pénzbírsággal bűntette.

Nyitókép:TR / PRESS-SERVICE OF COMMANDER-IN-CHIEF OF THE UKRAINIAN ARMED FORCES / AFP