Amerika új jobboldala

2024 tavaszán, miközben a sajtó Donald Trump New York-i perével foglalkozott, a volt elnök váratlanul ellátogatott New York Bronx kerületébe, hogy nagygyűlést tartson. A kerületet többségében spanyol ajkúak lakják, a második legnagyobb csoportot a feketék alkotják, az európai gyökerű fehérek pedig még a 10 százalékot sem érik el. Trump egy el­szegényedett, alapvetően latinó többségű városrész közparkjában tartotta a májusi gyűlést.

Trumpnak mindig különös viszonya volt New Yorkkal, hiszen amíg nem lépett politikai pályára, a város meghatározó alakja volt, amikor azonban először megnyerte a választást, ellene fordult a metro­polisz. A PBS tudósítója arról számolt be: mint a legtöbb Trump-nagygyűlésen, Bronxban is hatalmas sor kígyózott már órákkal a volt elnök érkezése előtt. A közönség értékelte, hogy a politikus eljött a republikánusok által hagyományosan elkerült, demokrata irányultságú negyedbe. A megkérdezetteknek tetszett Trump üzenete az amerikai álomról, a bűnözés elleni fellépésről és az illegális bevándorlás visszaszorításáról. Az elemzők mindkét oldalon üres gesztusnak nyilvánították a rendezvényt, s kijelentették: semmi hatása nem lesz. Fél évvel később kiderült, hogy Trump húzása nem is volt olyan értelmetlen: 2016-ban a kerület 9,5 százaléka szavazott rá, 2024-ben már a 27 százaléka. A számok jól mutatják azt, hogy mi indult el 2016-ban: Trump létre tudott hozni egy támogatói koalíciót, amelyhez olyan csoportok is csatlakoztak, amelyek nem képezik a hagyományos republikánus bázis részét.