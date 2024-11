The New York Times: Pánikolnak a Demokraták

Nyitókép: Andrew Leyden / AFP

Joe Biden legutóbbi megnyilvánulása újabb fejtörést okozott Kamala Harris kampánycsapatának – és aggodalommal töltötték el a demokrata stratégákat, akik szerint az elnök hibái akár döntő hatással is lehetnek a választások végkimenetelére – nyugtalankodik a The New York Times.

Biden egy videóinterjú során arra tett utalást, hogy Trump támogatói „hulladéknak” minősülnek,

amit aztán próbált cáfolni, ám az eset így is zavart okozott Harris kampányában.

A kijelentés a videó 0:38-nál látható:

Harris kampányának utolsó, kulcsfontosságú napjait beárnyékolták az elnök szavai, amelyet republikánusok azonnal kihasználtak arra, hogy mozgósítsák saját szavazóikat és adományokat gyűjtsenek.

A demokraták már többször próbálták háttérbe szorítani Bident, a Fehér Házban tartva őt, és Harris ezzel próbált egyértelmű, önálló kampányüzenetet küldeni – ezúttal azonban a stratégia nem hozta meg a kívánt eredményt.

Biden nyilatkozata ráadásul egy olyan esemény előtt hangzott el, ahol Harris éppen az egység és az együttműködés fontosságát hangsúlyozta a választóknak.

A következő reggelen Harris elhatárolódott Biden megjegyzésétől, és közölte, hogy nem ért egyet azzal, hogy a választókat ilyen jelzőkkel illessék, bár szerinte Biden már „tisztázta szavait”.

Harris egyre inkább próbál önálló politikai szerepet felépíteni magának, és kevés közös megjelenést vállal az elnökkel, ezzel is hangsúlyozva függetlenségét.

Egyes demokrata elemzők, mint például Jim Manley, a Szenátus demokrata vezetőinek korábbi főtanácsadója, türelmetlenül figyelik, ahogy Harris kampánycsapatának erőfeszítéseit az elnök hibái akadályozzák – írja a The New York Times.

Donald Trump sem maradt néma: a kampánygyűlésén azonnal kihasználta a helyzetet, és saját híveit megszólítva kijelentette, hogy „Biden végre kimondta, mit gondol ő és Harris az amerikai népről”.

Biden elnök kisebb-nagyobb bakijai az egész politikai karrierjét végigkísérték. Bár az elnök a kampányhajrá során elsősorban a demokrata bázis mobilizálására koncentrál, időnként mégis olyan megjegyzéseket tesz, amelyek kellemetlen következményekkel járnak Harris kampányára nézve.