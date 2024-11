Nyitókép: Mandiner-archív

„A történet onnan indul, hogy az Európai Néppárt előre paktumot kötött a baloldali pártokkal. Ennek egyik eleme, hogy előre eldöntötték, hogy Várhelyi Olivér magyar jelöltet biztosan nem engedik át első körben. Ez így is történt, amint az az első (zárt ajtók mögött tartott) értékelő megbeszélésen kiderült. Ezeken én is részt veszek. A néppárti-baloldali képviselők (nyilvánvalóan a Tisza Párt támogatásával) annak ellenére is kiegészítő válaszokat kértek Várhelyi Olivértől írásban, hogy a meghallgatásán az egyik legmegyőzőbb teljesítményt nyújtotta, azt is demonstrálva, hogy okkal tagja 5 éve a biztosi kollégiumnak.

A második zárt ajtók mögötti értékelés nem tartott tovább negyed óránál. Mindent elmond az egészről, hogy egyáltalán nem foglalkoztak érdemben Várhelyi Olivér megküldött válaszaival, ehelyett újabb paktumos döntésként bejelentették, hogy tovább húzzák az eljárást. E hét szerdán lett volna újabb ülés, de ezt minden érdemi indoklás nélkül törölték. Azóta azt sem tudni, mikor lesz a következő.”