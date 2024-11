„Bocsánat” – ennyit tudott mondani az a muszlim diák, akinek a hazugságai miatt lefejezték a francia tanárt

Nyitókép: Samuel Paty nővére és édesanyja/ Thomas SAMSON / AFP

Bocsánatot kért az a tinédzser lány, akinek hazugságai közvetlenül hozzájárultak Samuel Paty francia tanár lefejezéséhez – írja az NDTV.

A tinédzser ezt négy évvel a gyilkosság után tette meg. A vádlottak padján van a lány apja is Brahim Chnina, aki panaszt tett a rendőrségen Paty ellen „pornográf tartalmak terjesztéséért”, miután a lánya azt mondta, hogy a tanár meztelen képet mutatott Mohamedről. Az apa ezután Youtube-on, valamint Facebookon is posztolt erről, és a történetet több muszlim fórum felkapta. Az apa ezt annak ellenére tette, hogy a lánya nem is volt iskolában azon a napon, amikor az állítólagos eset történt. Paty valójában Charlie Hebdo karikatúrákat mutatott a diákoknak etika órán, mikor az ország szólásszabadság törvényeiről tartott előadást.

Nyolc személyt azzal vádol a francia ügyészség, hogy hozzájárultak ahhoz a gyűlölködő klímához, amely ahhoz vezetett, hogy egy 18 éves csecsen bevándorló egy húsbárddal lefejezte a tanárt.

„Szeretnék bocsánatot kérni a családtól. Tönkretettem az életeteket, sajnálom”

– mondta a most tizenhét esztendős lány Paty rokonainak.

A bíróság elé állították Abdelhakim Sefrioui marokkói származású iszlamista aktivistát is, aki segített elterjeszteni a hazugságokat, és célponttá tette Patyt. A két férfi az elmúlt négy évet őrizetben töltötte.

A tinédzser azt állította a bíróság előtt, hogy azért hazudott, mert ezzel akarta leplezni, hogy felfüggesztették őt az iskolában. Azonban a francia sajtó értrsülései szerint az apa tudta, hogy a lánya nem volt ott az órán.

Paty megölése után az akkor 13 esztendős lány 30 óra kihallgatás után ismerte csak el, hogy hazudott az esetről.

A beszámolók szerint a tinédzser a tárgyalás során csak akkor mutatott bármifajta érzelmet, mikor az apjáról beszélt. Azt állította, hogy az apja, aki a rendőrségen fel is jelentette Samuel Patyt, mindig arra tanította, hogy tisztelje a tanárokat. Ez a megjegyzés arra késztette a bírót, hogy döbbenten azt kérdezze: „Igazán?”