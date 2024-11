Aprópénz helyett bírság: komoly pénzbüntetésre számíthat, aki pénzt dob a Trevi-kútba

Nyitókép: Andreas SOLARO / AFP

Több mint húszezer forintos bírságot kaphat, aki aprópénzt dob a római Trevi-kútba a december végéig tartó helyreállítás alatt. Az önkormányzat szigorú szabályai szerint ötven eurós büntetést szabhatnak ki a kihágókra, mivel a szökőkút jelenleg nem tölti be hagyományos szerepét: a víz elzárásával és a medence kiürítésével a szobrok restaurálása zajlik – írta meg az Index.

A helyreállítás célja a felhalmozódott szennyeződések eltávolítása, ezért a kutat kerítés veszi körül, és részben állványok borítják. A látogatók egy fémszerkezetű átjárón haladhatnak át a medence fölött, amelyen egyszerre legfeljebb százharminc embert engednek át. Az áthaladást folyamatosan irányítják, hogy mindenkinek legyen néhány perce a fényképezésre.

Az átjáróról egyedülálló rálátást kapunk a kútra

– mondta Roberto Gualtieri római főpolgármester, aki arról is beszélt, hogy a munkálatok december 24-ig, a jubileumi szent év kezdetére befejeződnek.

A kút környékén hétfőn és pénteken 11-től 21 óráig, a többi napokon 9-től 21 óráig lehet áthaladni. A hagyományos aprópénzdobást egy kisebb medence helyettesíti, ahova sok turista nagy lendülettel hajítja a pénzt, abban bízva, hogy ismét visszatérhet Rómába.

A The New York Times kritikusan nyilatkozott arról, hogy a város „borzalmas kacsaúsztatóval” helyettesítette a Trevi-kutat. A lap emlékeztetett arra, hogy a kút naponta közel háromezer eurót gyűjt össze, amelyet a Caritas jótékonysági szervezet kap meg. A főpolgármester azt is megerősítette, hogy a kút újranyitása után előzetes foglalási rendszer és belépődíj is szóba kerülhet a turistaforgalom szabályozása érdekében.

A Trevi-kút naponta 10-12 ezer látogatót vonz. Legutóbb 2014-ben újították fel, akkor a Fendi-divatház támogatásával. A mostani helyreállítás az egyik legnagyobb a több mint kétszáz egyidejű római műemléki projekt közül, amelyek között a Vatikán, az Angyalvár és a Navona tér szökőkútjai is szerepelnek.

***