Videó: sorba kapta a rakétákat az amerikai páncélos az ukrán fronton, döbbenetes, ami ezután következett

Nyitókép: Képernyőfotó

Az ukrán Militarnyi oldal számolt be a 425. ukrán zászlóalj akciójáról, amelyről drónfelvételek is készültek. Az ukrán katonák az M2A2 Bradley járművel rohamozzák meg az orosz állásokat. A Bradley a célponthoz érve, a Bushmaster gépágyú fedezőtüze alatt leszállította az ukrán gyalogságot, majd a harcjármű megkezdte a visszavonulást.

Ezt követően állítólag egy ellenséges FPV-drón találta el a Bradleyt, de a harcjárműre szerelt drónelhárító hálóban elakadt (ezekről képet is mutatnak), majd később egy páncéltörő rakéta is eltalálja a harcjárművet, amely ezután is mozgásképes marad, és visszatér az ukrán vonalak mögé.

Az akcióról készült videófelvétel itt tekinthető meg: