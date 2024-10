Nógrádi György: A Nyugattal szemben mutatott erőt a globális Dél és Kelet, Putyin meghívására (VIDEÓ)

Nyitókép: MTI/AP/AFP /Alekszandr Nyemenov

Fegyverszünetre és békére van szükség Ukrajnában – hangsúlyozták a globális Dél és a globális Kelet vezető államait tömörítő a BRICS csoport oroszországi ülésének résztvevői. A tömörülést 2009-ben alapította Oroszország, Brazília, India és Kína, de mára a nyugati országok kivételével a világ minden tájáról érdeklődnek a gazdasági együttműködésként indult tömörüléshez csatlakozás iránt.

A BRICS tehát eltérő vallású és kultúrájú országokat tömörít, ezeknek az államoknak egy közös célja van, hogy visszaszorítsák az Egyesült Államok hegemóniáját

– emelte ki Nógrádi György. A biztonságpolitikai szakértő rámutatott, a BRICS-szövetségbe egyre többen jelentkeznek, így ma még ugyan nem befolyásolják érdemben a Nyugat döntéseit, de a jövőben megkerülhetetlen lesz a tömörülés.

Nógrádi György felidézte, India 2030-ra a világ harmadik legnagyobb gazdasága lesz, de a BRICS tagja Kína és Oroszország is, de a gazdasági szövetség jó kapcsolatot ápol a NATO-tag Törökországgal is. A szakértő emlékeztetett, a kazanyi találkozón is világossá vált, hogy míg a Nyugat továbbra is fegyverekkel és pénzzel támogatja Ukrajnát, a világ többi része a fegyverszünetet és a békét sürgeti.

Nógrádi György azt is kiemelte, hogy a Nyugat háborúpártisága láthatóan csak az elitet jellemzi, miközben a lakosság – főleg Európa lakossága – unja a háborút. Ezt jól mutatja, hogy a németek is azt várják el ma már Olaf Scholz kancellártól, hogy kezdjen tárgyalásokat Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A biztonságpolitikai szakértő szerint egyébként háttérben már javában zajlanak a titkos tárgyalások Moszkva és a nyugati országok egy része között. A globális konfliktusokban az igazi fordulatot az amerikai elnökválasztás jelentheti. Nógrádi emlékeztetett, ha Donald Trump nyer, akkor az orosz-ukrán háborúnak belátható időn belül vége lehet. Megjegyezte ugyanakkor, hogy Kamala Harris győzelme esetén sem borítékolható a Nyugat és Oroszország közötti eszkaláció, bár nem egyértelmű, hogy a demokratáknak győzelmük esetén mi a szándékuk.