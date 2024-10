Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

„Turbulens időszakon van túl a kaukázusi ország. A Georgiát 12 éve vezető Grúz Álom nevű párttal szemben az elmúlt időszakban rendre felmerült az oroszbarátság vádja, ezek a hangok pedig most, a múlt hétvégi választás előtt erősödtek fel igazán. A nemzetközi sajtó és a kottájából játszó nyugati politikusok pedig meg is határozták a grúzok számára a voksolás tétjét: az ország a nyugat és a kelet, az Európai Unió és az orosz rabság között választ. Aztán amikor kiderült, hogy az eddig is kormányzó, szerintük az oroszokhoz húzó párt meggyőző fölénnyel nyert, azonnal csalást kiáltottak. Illetve ennél ravaszabbak voltak, hiszen egyértelműen és hivatalosan ezt senki nem mondta ki, csak a szokásos célozgatás, gyanúsítgatás, »aggódva figyelés« következett.

Az persze eszükbe sem jutott, hogy a grúzok többsége azért szavazott a hatalmon lévő Grúz Álom nevű pártra, mert tőlük várja azt, hogy az ország a jelenlegi úton haladjon tovább.

Persze jól tudjuk akár itthonról, akár az Egyesült Államokból, akár Olaszországból, vagy Szlovákiából, hogy ha nem a fősodornak kedves politikai erő kerül hatalomra, akkor a sokat hivatkozott »demokratikus értékek« azonnal megkérdőjeleződnek.

Georgiával kapcsolatban ugyanakkor már a nyugat által alapvetően felvázolt konfliktus is hamis. Abban az országban ugyanis, amely jóval az ukránok előtt, már 2008-ban megtapasztalta, hogy mennyire veszélyes Oroszország szomszédságában élni, egyszerűen nem lehet szó oroszbarátságról. Georgia egy részét 2008-ban ugyanis már megszállták az oroszok, így ők azok, akiknek a legközelebbi tapasztalatuk van arról, hogy milyen az orosz medve hideg leheletét a nyakukon érezni.”