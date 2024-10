Elhunyt One Direction egykori tagja, Liam Payne

Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP

Liam Payne, a népszerű brit fiúbanda, a One Direction egykori tagja, tragikus körülmények között hunyt el Buenos Airesben, miután lezuhant egy szálloda harmadik emeletéről. A 31 éves énekest leginkább a One Direction csapat tagjaként ismerte a világ. Halálának pontos részletei egyelőre tisztázatlanok – írta meg a CNN.

Sajtóhírek szerint az énekes szeptember 30-án érkezett Argentínába a barátnőjével, de október 14-én a nő elhagyta az országot, míg Payne a CasaSur Palermo Hotelben maradt. A tragikus események előtt szemtanúk szerint rendőrök érkeztek a hotelbe, mivel egy férfi agresszív viselkedéséről érkezett egy bejelentés. Nem sokkal később az énekes lezuhant a hotelszobájának erkélyéről, körülbelül 17 óra után. Payne a földszinten, a hotel előterében ért földet, ahol asztalok és székek voltak elhelyezve. Helyszíni források szerint Payne a baleset előtt problémásan viselkedett, összetörte a laptopját, és a hotel személyzetének kellett visszakísérnie a szobájába.

A One Direction és Liam Payne rajongói összegyűltek a szálloda előtt, hogy megemlékezzenek az énekesről. Forrás: Luciano Gonzalez / ANADOLU / Anadolu via AFP)

Payne eredetileg azért utazott Buenos Airesbe, hogy részt vegyen egykori zenésztársa, Niall Horan koncertjén, ahol fel is lépett a színpadra volt bandatársával. A brit énekes 16 évesen csatlakozott a One Directionhöz, amelynek pályafutását a 2010-es X-Factor verseny hozta meg. Payne a zenekar 2015-ös feloszlásáig a csapat tagja maradt, és az egyik fő dalszerzője is volt.

A TMZ beszámolója szerint Payne nyíltan beszélt múltbeli alkohol- és gyógyszerproblémáiról. 2021-ben azt is elárulta, hogy egy időben annyira mélypontra került, hogy öngyilkossági gondolatai is voltak egy turné során. A lap továbbá említi, hogy Payne nemrég arra kérte volt menyasszonyát, hogy vetesse el a közös gyermeküket, különben elhagyja őt. A nő jogi lépéseket tett, és távoltartási végzést is kért.

A People magazin szerint Payne súlyos érzelmi terhet cipelt a volt menyasszonyával kapcsolatos jogi viták miatt, akivel 2022-ben jegyezték el egymást, majd felbontották az eljegyzést. Maya Henry egy TikTok-videóban arról beszélt, hogy egy férfi különböző telefonszámokról és e-maileken keresztül zaklatja őt és édesanyját, bár Payne-t nem nevezte meg név szerint. Henry azt is állította, hogy az énekes felhasználta ellene a One Direction elkötelezett rajongótáborát. Payne-nek egyébként van egy hét éves fia is, aki Cheryl, a Girls Aloud egykori énekesnőjétől született.

