Akik nélkül az amerikai elnök csak félkarú óriás: a szenátusi választás is jön

Fotó: Mandel NGAN / AFP

Írta: Szikra Levente, az Alapjogokért Központ vezető elemzője

Itthon is nagy érdeklődés övezi az amerikai elnökválasztási kampányt, sokan várják izgatottan az eredményeket. Hiába igaz ugyanis, hogy elsősorban az amerikaiak dolga, kit szeretnének elnöküknek, a világpolitika számos kérdésére nagy hatással lesz a küzdelem végkimenetele. Mi, magyarok is jogosan rágjuk le a körmünket a kampány fordulatai láttán, főleg, ha arra gondolunk, hogy a szomszédunkban zajló háborúhoz való amerikai viszonyulás milyen sokat jelenthet a gazdaságunkra nézve. Kevesebb szó esik azonban arról, hogy milyen erőviszonyok várhatóak majd a Kongresszus két házában, holott bárki lesz is az elnök 2025. január 20-tól, mozgásterét leginkább ez határozza majd meg. Épp ezért két cikkben mutatjuk be a két ház politikai összetételének várható alakulását. Ebben az írásban az amerikai törvényhozás felsőháza, a Szenátus várható összetételéről esik szó.

Kezdjünk egy gyorstalpalóval a Kongresszusról. Mint azt sokan tudják, az Egyesült Államok törvényhozása kétkamarás.

A felsőház a Szenátus, melynek 100 tagja van, minden állam két szenátort választ.

E kamara különlegessége, hogy nem egyszerre szavaznak a választók minden tagjáról, hanem kétévente a mandátumok egyharmada kerül sorra, így egy szenátort hat évre választanak meg.

Az alsóház a Képviselőház, melynek 435 tagját csak két évre választják az amerikaiak, azaz minden alkalommal a teljes testületről újra szavaznak. Itt a képviselet lakosságarányos, tehát minél népesebb egy állam, annál több képviselője van. A Képviselőház várható erőviszonyait egy külön írásban elemezzük.

A két kamara nem teljesen egyforma jelentőséggel bír. A Szenátus a legtöbb esetben egyértelműen fontosabb terep, és ennek több oka is van. Az első, hogy a hivatalban lévő elnök a kormányát sem tudja létrehozni e ház támogatása nélkül: a miniszterek kinevezésének ugyanis előfeltétele, hogy a Szenátus is megszavazza őket. Ha tehát az elnök pártja kisebbségben van ebben a kamarában, akkor súlyos kompromisszumok árán tud csak kormányt alakítani. Hasonlóképp, szenátusi jóváhagyás kell a nagykövetek kinevezéséhez is, nem is beszélve a Legfelső Bíróság bíráiról, akiknek a jelölése, majd megerősítése politikai jelentőségű kulcskérdés a tengerentúlon. S végül arra is utalni kell, hogy ha alkotmányos vádeljárással (impeachment) meg akarja fosztani a Kongresszus az elnököt a tisztségétől, akkor a végső szavazás a Szenátusban zajlik, igaz, itt az aktuális többségen túlnyúló, kétharmados arány kell a sikerhez.

Nem túlzás tehát azt állítani, hogy Szenátus nélkül az elnök félkarú óriás.

Vessünk tehát egy pillantást a várható eredményekre. A Szenátusban jelenleg 51 demokrata és 49 republikánus tagot találunk, azaz szűk demokrata többséggel működik a testület. Minden valószínűség szerint azonban az idei választás fordulatot hoz, és visszaadja a republikánusok kezébe a ház többségét. Hogy e többség 50 vagy 51 főtől van meg, azon múlik, ki nyeri az elnökválasztást: a Szenátus elnöke ugyanis a mindenkori alelnök, aki csak szavazategyenlőség esetén szavaz, de akkor övé a döntő szó. Így ha egy párt kormányon van, már 50 szenátorral is többséginek tekinthető, míg aki ellenzékben van, annak 51 tagra van szüksége ehhez.