A helyzetünk röviden: rekord rossz – Amerika megelőzte az európai gazdaságot

Nyitókép: MTI/EPA/Justin Lane

Amerika és Európa viszonylatára a versenyképességet tekintve évtizedek óta jellemző az a számunkra negatív trend, amelyre 2024 eseményei csak ráerősítettek: rekordrossz a helyzetünk – írja a Világgazdaság. A lap az amerikai és az európai tőzsdeindex egymáshoz mért teljesítményét mutatja be.

Az S&P 500 és a Stoxx 600 tőzsdeindex

A legnagyobb tőzsdén jegyzett amerikai vállalatok részvényeinek teljesítményét követő S&P 500 index napról napra dönti a rekordokat, és hétfőn már majdnem 23 százalékkal volt a tavaly év végi szintje felett. Európai megfelelője, a Stoxx 600 ezzel szemben 10 százalékot sem emelkedett.

A különbség még szembetűnőbb, ha hosszabb időszakot nézünk meg.

Forrás: Refinitiv, VG-grafika

A Bloomberg Markets Live blog szerzői is felhívták a figyelmet a növekvő különbségre a harmadik negyedéves vállalati jelentések szezonjának kezdetén. Az S&P 500 index, amely jelenleg 5860 pont körül mozog, és az 524 pont körüli Stoxx 600 között soha nem volt még ekkora eltérés azóta, hogy az amerikai index idősorát elkezdték követni az 1980-as években. Az arány több mint 11-szeres.

Az amerikai index – az augusztusi kilengést leszámítva – folyamatosan emelkedik május közepe óta, míg a Stoxx 600 képtelen jelentős elmozdulást produkálni a 100 napos mozgóátlaga környékéről.

A különbség tehát idén tovább nőtt, és ez a folyamat nem is lassul, hiszen miközben az amerikai gazdaság kilábalóban van, az európai gazdaság stagnál, a munkaerőpiac gyengélkedik, és Németország továbbra is recesszióban van. A különbséget nem magyarázza a monetáris politika, mivel várhatóan az Európai Központi Bank is követni fogja a Federal Reserve által már megkezdett gazdaságsegítő kamatcsökkentéseket.

Európa jelenleg nincs a befektetők fókuszában

A Barclays stratégái szerint az európai részvények egyszerűen eltűntek a befektetők látóköréből, és úgy tűnik, hogy az EKB kamatcsökkentései sem segítenek a helyzet javításában, hacsak Európa nem vállalja elkötelezetten a gazdaságösztönzést.

Az utóbbi hetekben a pénzügyi piacokon a legnagyobb figyelmet a Kínában tervezett költségvetési ösztönzés keltette.

A jelenlegi költségvetési és monetáris politikai helyzet nem azonos a strukturális versenyképességgel, de a tőzsdeindexek közötti egyre növekvő eltérések sokat elárulnak erről a versenyképességről. Még ha az amerikai indexekben nagy szerepet játszanak az Európából hiányzó technológiai óriáscégek, ez a tény még inkább kiemeli a különbségeket.

A versenyképességet javítaná az európai tőkepiaci unió fejlesztése, amely eddig még kevés látható eredménnyel bír. Ezt a célkitűzést a magyar EU-elnökség is kiemelt feladatának tekinti.

Bár az európaiak jelentősen takarítanak meg, még többet is, mint az amerikaiak, nincs egy olyan hatékony, biztonságos és népszerű piacuk, ahol más termékeket is nyugodtan vásárolhatnának, mint például állampapírok. Ennek következtében az amerikaiak vagyona gyorsabban növekszik.