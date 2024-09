Rekordkárokat okozott az árvíz a szomszédban, óriási összegek repkednek

Leonore Gewessler klímavédelmi miniszter hangsúlyozta, hogy bár most az árvízkárok helyreállítása van a középpontban, a jövőre is gondolni kell, és előre kell lépni a megelőzés terén. Az ehhez szükséges forrásokat a Biodiverzitási Alap különleges keretéből biztosítják, és akár már idén elindulhatnak a projektek, amelyek akár 100 százalékos finanszírozást is kaphatnak.