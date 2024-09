Nem esnek neki az ott beékelődött ukrán erőknek, hanem inkább dróncsapásokkal és a felőrléssel próbálják meg a területet visszavenni. A Donbaszban levő katonák arra panaszkodnak, hogy például a tüzérségi lőszerekből sokkal kevesebb van, mert át kellett csoportosítani Kurszkhoz. Most abban a csapdában vannak az ukránok, hogy Donbaszban halad előre az orosz haderő, elég nagy gyorsasággal, és ott már csak egy védővonal található, Pokrovszknál, az egy fontos logisztikai központja az ukránoknak, ezt fogják nagyon rövid időn belül ostrom alá venni az oroszok. A kurszki részből nem tudják kihozni az embereiket, mert akkor magukkal húznák az orosz erőket is, és a cél minél távolabb tolni az orosz tüzérséget az ukrán határtól. Ez sajnos így nem valósult meg, ezért Szumit, Harkivot továbbra is bombázzák az oroszok. Ugyanez volt az oroszoknak az elképzelésük, Donyecktől 80 kilométerre visszatolni az ukrán erőket.

Én azt gondolom, pár hétig a kurszki terület még mindenképp téma lesz, viszont a válaszcsapások azért elég borzalmasak voltak, hiszen Kurszkra válaszul az oroszok több száz rakétát, drónt indítottak, és el is veszett az ukrán erők első F-16-os vadászgépe, és a pilóta is meghalt. Válaszul az ukránok szintén fontos létesítményeket támadtak, főleg olajlétesítményeket, és Moszkvát is. A felek eléggé brutális módon elérik egymás fővárosát, és támadnak. Putyint annyira feldühítette a kurszki támadás, hogy a stratégiai légierőt Kinzsal rakétákkal is bevetette, illetve most a mezőgazdasági és gabonalétesítményeket is támadták. Az energiaszektorban azt láthatjuk, hogy Ukrajna már így is nagyon sok mindent elveszített, eddig körülbelül 9 gigawattnyi áram hiányzik Ukrajnából. A szomszéd országok két gigawattot képesek összeadni, ebből Magyarország 42 százalékot biztosít. Az eddigiek alapján 27 százaléka működik még az erőműveknek Ukrajnában, az új csapással ez körülbelül húszra csökkent. A kijevi attasénk jelentése szerint két órára elég áram van egy-egy városban, ekkor kell mindent feltölteni. Az ukrán energiaügyi miniszter, akit éppúgy elbocsátottak, mint a légierő parancsnokát is az F-16-os elvesztése miatt, azt mondja, a november lesz a legnehezebb.”