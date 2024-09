Az osztrák pártok még csak sápítoznak, de Conchita Wurst máris rátalált az FPÖ ellenszerére

Nyitókép: URSULA DUREN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Teljesen felkavarta az osztrák politikát, hogy 1945 óta most először győzött a választásokon az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) – nem is akárhogy, büszke 29 százalékkal. Az osztrák pártok még csak most igyekeznek magukat ráncba szedni és személyi állományukat úgy igazítani, hogy a szinte lehetetlennek látszó koalíciós puzzle-t sikerüljön kirakni valahogy. Az FPÖ ragaszkodik győztes elnökéhez, Herbert Kickl volt belügyminiszterhez, akit viszont a komplett osztrák politikai establishment személyében is gyűlöl – az Osztrák Néppárt (ÖVP) csak vele személyében, a többi párt az FPÖ egészével is kizárta a koalíciókötést. Az ÖVP ugyanakkor az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) baloldali elhajlással vádolt vezérével, Andreas Bablerrel sem lépne szívesen frigyre, igaz, a párteliten belül is népszerűtlen, a választáson sikertelen Bablert messze könnyebb lesz leváltani, mint Kicklt.