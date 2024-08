Megpuccsolnák Melonit a lengyelek, már jelöltjük is van a helyére az európai konzervatívoknál

Az ECR elnöki pozíciója ráadásul vigaszt is jelenthetne Morawieckinek, ha nem választják meg a PiS párt jelöltjének a jövő évi lengyel elnökválasztásra. Andrzej Duda jelenlegi elnök második mandátuma ugyanis 2025-ben lejár, és az alkotmány szerint nem indulhat újra, így a PiS már új jelöltet keres, és Morawiecki mellett más lehetséges jelöltek is felmerültek, köztük Patryk Jaki és Tobiasz Bocheński európai parlamenti képviselők, valamint Mariusz Błaszczak volt védelmi miniszter neve is.

A PiS várhatóan szeptemberben vagy október elején tartja kongresszusát, ahol Jarosław Kaczyński pártvezető bejelentheti a párt elnökjelöltjének nevét. A kormányzó koalíció jelöltjét egyelőre még nem nevezték meg, ugyanakkor Donald Tusk kizárta, hogy indulna az elnöki posztért.

