Durva rendőrségi biztosítás mellett tudták csak megrendezni a bevándorláspárti tüntetést

Nyitókép: PA Wire/PA Images via Getty Images

Hetek óta folyamatosak a tüntetések és zavargások Nagy Britanniában, miután egy ruandai származású, de az Egyesült Királyságban született 17 éves fiú brutális módon kioltotta három angol gyerek életét. A felháborodott tüntetők ellen az angol baloldal hamar megképezte a saját narratíváját, miszerint akik utcára vonultak, azok valójában „bevándorlásellenes rasszisták”. Ennek alátámasztásaként az angol baloldal szerdán több tüntetést is szerveztek a „rasszizmus ellen”, azonban azokat csak a szigorú rendőri biztosításnak köszönhetően tudták megvalósítani – írta meg a BBC.

Forrás: by Thomas Krych/Anadolu via Getty Images

A demonstráción a „Free Palestine – Szabad Palesztinát” feliratú transzparensek is megjelentek. A demonstrációk békésen zajlottak, a tüntetők azt skandálták, „a menekülteket szívesen látjuk”. Ennek ellenére az erőszaktól tartva rengeteg rendőrt vezényeltek ki a tüntetések helyszíneire. De nem csak a rendőrök, a helyiek is további zavargásoktól tartottak. A demonstráció előtt a boltosok korán bezárták az üzleteiket, helyenként a kirakatokat is bedeszkázták.

Forrás: Thomas Krych/Anadolu via Getty Images)

Southamptonban körülbelül 300-400 ember gyűlt össze a Grosvenor téren, azt skandálva, hogy a „rasszisták menjenek haza” és hogy „a rasszizmus tűnjön el az utcáinkról”.

